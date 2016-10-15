النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً لنظر الدعوى المقامة ضد المدعَى عليه "الحربي"

ما لم يحضر سيتم النظر فيها غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي - سعودي الجنسية - , بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) ، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12/ 2/ 1441 , ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

المحكمة الجزائية المتخصصة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً لنظر الدعوى المقامة ضد المدعَى عليه "الحربي"
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي - سعودي الجنسية - , بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) ، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12/ 2/ 1441 , ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
04:55 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً لنظر الدعوى المقامة ضد المدعَى عليه "الحربي"

ما لم يحضر سيتم النظر فيها غيابياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
6,174

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي - سعودي الجنسية - , بموجب الهوية الوطنية رقم (1065488254) ، وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 2/ 3/1441هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحاً, للنظر في الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله, الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12/ 2/ 1441 , ويرجى ممن يعرف عنه شيئاً إبلاغه بذلك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,148
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,819
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,928
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,644

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة