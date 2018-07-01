النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سمو" تطلق النادي الصيفي الثالث لهذا العام

يستهدف 260 طالبًا

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة النادي الصيفي القرآني للعام الثالث على التوالي لهذا اليوم الأحد، ويستمر حتى بداية شهر ذي الحجة وعدد المسجلين ٢٦٠، حيث يستهدف النادي الصيفي القرآني الطلاب في عدة فروع مخصصة لذلك من سن الخامسة وحتى الثامنة، وأيضًا الصفوف الأولية، كما خصص مسار للموظفين وكبار السن وجميع المراحل الدراسية، وخصص أيضًا مسار لتثبيت الحفظ.

ويقام هذا النادي بالجامع الكبير بالقنفذة، ويهدف النادي حفظ أجزاء من كتاب الله وتصحيح تلاوة كتاب الله وتحسين النطق وغيرها.

وخصصت جمعية سمو لتحفيظ فريق عمل لإنجاح هذا النادي والوصول إلى الهدف المنشود من إقامة النادي لحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سمو" تطلق النادي الصيفي الثالث لهذا العام
سبق

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة النادي الصيفي القرآني للعام الثالث على التوالي لهذا اليوم الأحد، ويستمر حتى بداية شهر ذي الحجة وعدد المسجلين ٢٦٠، حيث يستهدف النادي الصيفي القرآني الطلاب في عدة فروع مخصصة لذلك من سن الخامسة وحتى الثامنة، وأيضًا الصفوف الأولية، كما خصص مسار للموظفين وكبار السن وجميع المراحل الدراسية، وخصص أيضًا مسار لتثبيت الحفظ.

ويقام هذا النادي بالجامع الكبير بالقنفذة، ويهدف النادي حفظ أجزاء من كتاب الله وتصحيح تلاوة كتاب الله وتحسين النطق وغيرها.

وخصصت جمعية سمو لتحفيظ فريق عمل لإنجاح هذا النادي والوصول إلى الهدف المنشود من إقامة النادي لحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:23 PM

"سمو" تطلق النادي الصيفي الثالث لهذا العام

يستهدف 260 طالبًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
167

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة النادي الصيفي القرآني للعام الثالث على التوالي لهذا اليوم الأحد، ويستمر حتى بداية شهر ذي الحجة وعدد المسجلين ٢٦٠، حيث يستهدف النادي الصيفي القرآني الطلاب في عدة فروع مخصصة لذلك من سن الخامسة وحتى الثامنة، وأيضًا الصفوف الأولية، كما خصص مسار للموظفين وكبار السن وجميع المراحل الدراسية، وخصص أيضًا مسار لتثبيت الحفظ.

ويقام هذا النادي بالجامع الكبير بالقنفذة، ويهدف النادي حفظ أجزاء من كتاب الله وتصحيح تلاوة كتاب الله وتحسين النطق وغيرها.

وخصصت جمعية سمو لتحفيظ فريق عمل لإنجاح هذا النادي والوصول إلى الهدف المنشود من إقامة النادي لحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,856
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,012
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة