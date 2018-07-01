"سمو" تطلق النادي الصيفي الثالث لهذا العام

يستهدف 260 طالبًا

أطلقت جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة النادي الصيفي القرآني للعام الثالث على التوالي لهذا اليوم الأحد، ويستمر حتى بداية شهر ذي الحجة وعدد المسجلين ٢٦٠، حيث يستهدف النادي الصيفي القرآني الطلاب في عدة فروع مخصصة لذلك من سن الخامسة وحتى الثامنة، وأيضًا الصفوف الأولية، كما خصص مسار للموظفين وكبار السن وجميع المراحل الدراسية، وخصص أيضًا مسار لتثبيت الحفظ.

ويقام هذا النادي بالجامع الكبير بالقنفذة، ويهدف النادي حفظ أجزاء من كتاب الله وتصحيح تلاوة كتاب الله وتحسين النطق وغيرها.

وخصصت جمعية سمو لتحفيظ فريق عمل لإنجاح هذا النادي والوصول إلى الهدف المنشود من إقامة النادي لحفظ أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.