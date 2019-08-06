شاهد.. غبار كثيف يحجب الروية على طرق جازان

"كراني": سيكون هناك تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة

تواصلت الرياح المثيرة للغبار منذ أمس وبشكل متفاوت، على مختلف محافظات منطقة جازان والجزء الجنوبي من الساحل الغربي في المملكة، فيما تزايدت الغبار اليوم بشكل كبير وسط تحذيرات من المجازفة.

وتفصيلاً، تشهد محافظات منطقة جازان رياحاً شديدة وغباراً يحد من الرؤية على الطرقات السريعة وبعض الأحياء والقرى السكنية، مما دعا بعض المهتمين للتحذيرات من مخاطر الغبار أو السير بسرعة في الطرقات في هذه الظروف.

وكان قد حذّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من حالة عدم استقرار ناجمة عن التقاء محاور كتل هوائية مختلفة المصدر والحرارة.

وأشار "كراني"، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم، إلى استمرار نشاط الرياح وتدهور الرؤية على الجزأين الأوسط والجنوبي للقطاع الغربي، مع استمرارية التدهور، خاصة جنوباً، مبيناً أن الانعدام وارد، فتجنّبوا الغبار، وسيكون هناك تراكم سحابي تتخلله خلايا ممطرة.