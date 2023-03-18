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في زمن كورونا.. نغمة جوال أثارت الذعر في الهند

سيل من الشكاوى بسببها

في الهند، إذا أردت الاتصال بشكل ما على الجوال لن تسمع أي نغمة؛ بل رسالة مسجلة لمدة 30 ثانية تضم إرشادات وتعليمات للتعريف بأعراض فيروس كورونا وإرشادات الحماية منه.

وكانت شركات "بي إس إن إل" و"جيو" و"فودافون" من بين تلك الشركات التي تَبَنّت الخطوة، بعد أن طلبت الحكومة ذلك.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تبدأ الرسالة بالتشغيل باللغة الإنجليزية، بسعال شخص، يسمعها المتصل بديلًا عن سماع نغمة الهاتف المعتادة؛ إلا أن مواقع إلكترونية عدة نشرت طريقة لكتمان صوت تلك الرسالة بعد سيل من الشكاوى حول مدى الإزعاج الذي تسببه.

وتحتوي الرسالة على معلومات حول الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لا يسمعها إلا المتصل.

وقالت كينجال بانديا- ويغ، وهي صحفية في "بي بي سي"، بدلهي: "لقد مر تقريبًا أسبوع منذ أن بدأنا بسماع هذه الرسالة بدلًا من نغمة الهاتف في مكالمات عديدة".

"لقد ساعدت الرسالة الناس على فهم المزيد عن أعراض كورونا وما يجب فعله إذا ظهرت عليهم تلك الأعراض".

وأضافت: "لكنها تثير القليل من الذعر بين أولئك الذين لديهم حالات قلق شديدة من فيروس كورونا مسبقًا".

وتابعت بانديا- واغ إنه منذ بدء تشغيلها في التاسع من الشهر الحالي، لم تحظَ تلك الخطوة بالتغطية الإعلامية الكافية؛ لكنها أثارت اهتمام البعض.

وفي اليوم التالي، أشارت العديد من المواقع الإلكترونية إلى أنه عن طريق الضغط على المفتاح رقم واحد أو على علامة التصنيف، سيعود صوت الرنين العادي من جديد.

الهند فيروس كورونا الجديد

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في زمن كورونا.. نغمة جوال أثارت الذعر في الهند
سبق

في الهند، إذا أردت الاتصال بشكل ما على الجوال لن تسمع أي نغمة؛ بل رسالة مسجلة لمدة 30 ثانية تضم إرشادات وتعليمات للتعريف بأعراض فيروس كورونا وإرشادات الحماية منه.

وكانت شركات "بي إس إن إل" و"جيو" و"فودافون" من بين تلك الشركات التي تَبَنّت الخطوة، بعد أن طلبت الحكومة ذلك.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تبدأ الرسالة بالتشغيل باللغة الإنجليزية، بسعال شخص، يسمعها المتصل بديلًا عن سماع نغمة الهاتف المعتادة؛ إلا أن مواقع إلكترونية عدة نشرت طريقة لكتمان صوت تلك الرسالة بعد سيل من الشكاوى حول مدى الإزعاج الذي تسببه.

وتحتوي الرسالة على معلومات حول الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لا يسمعها إلا المتصل.

وقالت كينجال بانديا- ويغ، وهي صحفية في "بي بي سي"، بدلهي: "لقد مر تقريبًا أسبوع منذ أن بدأنا بسماع هذه الرسالة بدلًا من نغمة الهاتف في مكالمات عديدة".

"لقد ساعدت الرسالة الناس على فهم المزيد عن أعراض كورونا وما يجب فعله إذا ظهرت عليهم تلك الأعراض".

وأضافت: "لكنها تثير القليل من الذعر بين أولئك الذين لديهم حالات قلق شديدة من فيروس كورونا مسبقًا".

وتابعت بانديا- واغ إنه منذ بدء تشغيلها في التاسع من الشهر الحالي، لم تحظَ تلك الخطوة بالتغطية الإعلامية الكافية؛ لكنها أثارت اهتمام البعض.

وفي اليوم التالي، أشارت العديد من المواقع الإلكترونية إلى أنه عن طريق الضغط على المفتاح رقم واحد أو على علامة التصنيف، سيعود صوت الرنين العادي من جديد.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:07 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:27 PM

في زمن كورونا.. نغمة جوال أثارت الذعر في الهند

سيل من الشكاوى بسببها

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
5,739

في الهند، إذا أردت الاتصال بشكل ما على الجوال لن تسمع أي نغمة؛ بل رسالة مسجلة لمدة 30 ثانية تضم إرشادات وتعليمات للتعريف بأعراض فيروس كورونا وإرشادات الحماية منه.

وكانت شركات "بي إس إن إل" و"جيو" و"فودافون" من بين تلك الشركات التي تَبَنّت الخطوة، بعد أن طلبت الحكومة ذلك.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تبدأ الرسالة بالتشغيل باللغة الإنجليزية، بسعال شخص، يسمعها المتصل بديلًا عن سماع نغمة الهاتف المعتادة؛ إلا أن مواقع إلكترونية عدة نشرت طريقة لكتمان صوت تلك الرسالة بعد سيل من الشكاوى حول مدى الإزعاج الذي تسببه.

وتحتوي الرسالة على معلومات حول الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لا يسمعها إلا المتصل.

وقالت كينجال بانديا- ويغ، وهي صحفية في "بي بي سي"، بدلهي: "لقد مر تقريبًا أسبوع منذ أن بدأنا بسماع هذه الرسالة بدلًا من نغمة الهاتف في مكالمات عديدة".

"لقد ساعدت الرسالة الناس على فهم المزيد عن أعراض كورونا وما يجب فعله إذا ظهرت عليهم تلك الأعراض".

وأضافت: "لكنها تثير القليل من الذعر بين أولئك الذين لديهم حالات قلق شديدة من فيروس كورونا مسبقًا".

وتابعت بانديا- واغ إنه منذ بدء تشغيلها في التاسع من الشهر الحالي، لم تحظَ تلك الخطوة بالتغطية الإعلامية الكافية؛ لكنها أثارت اهتمام البعض.

وفي اليوم التالي، أشارت العديد من المواقع الإلكترونية إلى أنه عن طريق الضغط على المفتاح رقم واحد أو على علامة التصنيف، سيعود صوت الرنين العادي من جديد.

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