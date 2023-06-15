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"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح على عدة محافظات بجازان

الحالة تشمل "الريث والعارضة" وتستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح على عدة محافظات بجازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
03:30 PM

"الأرصاد" تنبه لأمطار ورياح على عدة محافظات بجازان

الحالة تشمل "الريث والعارضة" وتستمر حتى الـ 7 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
1,109

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات "الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، هروب"، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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