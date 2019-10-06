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صاعقة تضرب رجلًا وتُسقطه أرضًا.. وفيديو للحظة المرعبة

عَثر عليه شخص كان يمر قُرب موقع الحادث

ضربت صاعقة رجلًا بينما كان يقوم بنزهة مع الكلاب في حديقة قُرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس؛ لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وحسب "سكاي نيوز"، أظهرت كاميرات مراقبة، اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب في حديقة "ماير بارك" القريبة من منزله.

وقال موقع "غو فاند مي"، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس: إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاؤه من قدمه وسقط على الأرض بقوة؛ بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرًا من هول المشهد.

وعثر شخص ما كان يمر قُرب موقع الحادث على كورياس، وتَبَيّن له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نُقِل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.

وقال الموقع: إن "كورياس" نجا بأعجوبة من الصاعقة؛ لكنه تعرّض لإصابات خطيرة؛ وفقًا لما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأصيب "كورياس" بكسور في الأضلاع، وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى تمامًا)، بالإضافة إلى تورم في العين (جراء السقوط القوي على الأرض)، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.

صاعقة تكساس

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صاعقة تضرب رجلًا وتُسقطه أرضًا.. وفيديو للحظة المرعبة
سبق

ضربت صاعقة رجلًا بينما كان يقوم بنزهة مع الكلاب في حديقة قُرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس؛ لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وحسب "سكاي نيوز"، أظهرت كاميرات مراقبة، اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب في حديقة "ماير بارك" القريبة من منزله.

وقال موقع "غو فاند مي"، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس: إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاؤه من قدمه وسقط على الأرض بقوة؛ بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرًا من هول المشهد.

وعثر شخص ما كان يمر قُرب موقع الحادث على كورياس، وتَبَيّن له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نُقِل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.

وقال الموقع: إن "كورياس" نجا بأعجوبة من الصاعقة؛ لكنه تعرّض لإصابات خطيرة؛ وفقًا لما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأصيب "كورياس" بكسور في الأضلاع، وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى تمامًا)، بالإضافة إلى تورم في العين (جراء السقوط القوي على الأرض)، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:20 AM

صاعقة تضرب رجلًا وتُسقطه أرضًا.. وفيديو للحظة المرعبة

عَثر عليه شخص كان يمر قُرب موقع الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضربت صاعقة رجلًا بينما كان يقوم بنزهة مع الكلاب في حديقة قُرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس؛ لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وحسب "سكاي نيوز"، أظهرت كاميرات مراقبة، اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب في حديقة "ماير بارك" القريبة من منزله.

وقال موقع "غو فاند مي"، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس: إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاؤه من قدمه وسقط على الأرض بقوة؛ بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرًا من هول المشهد.

وعثر شخص ما كان يمر قُرب موقع الحادث على كورياس، وتَبَيّن له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نُقِل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.

وقال الموقع: إن "كورياس" نجا بأعجوبة من الصاعقة؛ لكنه تعرّض لإصابات خطيرة؛ وفقًا لما أفادت به شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وأصيب "كورياس" بكسور في الأضلاع، وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى تمامًا)، بالإضافة إلى تورم في العين (جراء السقوط القوي على الأرض)، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.

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