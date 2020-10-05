النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رصدتها عدسة "سبق".. صخور متحركة تهدد حياة عابري طريق القنفذة- سبت الجارة

شهد ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة

رصدت عدسة "سبق" وجود صخور متحركة على طريق القنفذة سبت الجارة معرضة للانهيار على الطريق في أي لحظة ما يشكل خطراً على حياة عابريه وتقع تلك الصخور بالمنعطفات الجبلية غرب مركز سبت الجارة، حيث انهار جزء منها على جانب الطريق نتيجة الأمطار التي هطلت قبل شهرين.

ولازال خطرها قائماً وقد تنهار على المسار الجانبي للطريق في أي لحظة ما لم يتم إبعادها أو وضع حواجز خرسانية لحماية سالكي الطريق الذي يفتقر أيضاً لوجود وسائل للسلامة بمدخل سبت الجارة الغربي لأن جزءاً من الطريق بمسارين منفصلين وفجأة يتحول إلى مسار مشترك دون وجود لوحات تحذيرية ترشد سالكيه عن تحول الطريق وقد شهد الموقع نفسه ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته خمسة أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة نتيجة ارتطام مركبتين وجهاً لوجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصدتها عدسة "سبق".. صخور متحركة تهدد حياة عابري طريق القنفذة- سبت الجارة
سبق

رصدت عدسة "سبق" وجود صخور متحركة على طريق القنفذة سبت الجارة معرضة للانهيار على الطريق في أي لحظة ما يشكل خطراً على حياة عابريه وتقع تلك الصخور بالمنعطفات الجبلية غرب مركز سبت الجارة، حيث انهار جزء منها على جانب الطريق نتيجة الأمطار التي هطلت قبل شهرين.

ولازال خطرها قائماً وقد تنهار على المسار الجانبي للطريق في أي لحظة ما لم يتم إبعادها أو وضع حواجز خرسانية لحماية سالكي الطريق الذي يفتقر أيضاً لوجود وسائل للسلامة بمدخل سبت الجارة الغربي لأن جزءاً من الطريق بمسارين منفصلين وفجأة يتحول إلى مسار مشترك دون وجود لوحات تحذيرية ترشد سالكيه عن تحول الطريق وقد شهد الموقع نفسه ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته خمسة أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة نتيجة ارتطام مركبتين وجهاً لوجه.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
09:47 PM

رصدتها عدسة "سبق".. صخور متحركة تهدد حياة عابري طريق القنفذة- سبت الجارة

شهد ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
755

رصدت عدسة "سبق" وجود صخور متحركة على طريق القنفذة سبت الجارة معرضة للانهيار على الطريق في أي لحظة ما يشكل خطراً على حياة عابريه وتقع تلك الصخور بالمنعطفات الجبلية غرب مركز سبت الجارة، حيث انهار جزء منها على جانب الطريق نتيجة الأمطار التي هطلت قبل شهرين.

ولازال خطرها قائماً وقد تنهار على المسار الجانبي للطريق في أي لحظة ما لم يتم إبعادها أو وضع حواجز خرسانية لحماية سالكي الطريق الذي يفتقر أيضاً لوجود وسائل للسلامة بمدخل سبت الجارة الغربي لأن جزءاً من الطريق بمسارين منفصلين وفجأة يتحول إلى مسار مشترك دون وجود لوحات تحذيرية ترشد سالكيه عن تحول الطريق وقد شهد الموقع نفسه ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته خمسة أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة نتيجة ارتطام مركبتين وجهاً لوجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,637
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,479
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,127

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة