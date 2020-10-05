رصدتها عدسة "سبق".. صخور متحركة تهدد حياة عابري طريق القنفذة- سبت الجارة

شهد ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة

رصدت عدسة "سبق" وجود صخور متحركة على طريق القنفذة سبت الجارة معرضة للانهيار على الطريق في أي لحظة ما يشكل خطراً على حياة عابريه وتقع تلك الصخور بالمنعطفات الجبلية غرب مركز سبت الجارة، حيث انهار جزء منها على جانب الطريق نتيجة الأمطار التي هطلت قبل شهرين.

ولازال خطرها قائماً وقد تنهار على المسار الجانبي للطريق في أي لحظة ما لم يتم إبعادها أو وضع حواجز خرسانية لحماية سالكي الطريق الذي يفتقر أيضاً لوجود وسائل للسلامة بمدخل سبت الجارة الغربي لأن جزءاً من الطريق بمسارين منفصلين وفجأة يتحول إلى مسار مشترك دون وجود لوحات تحذيرية ترشد سالكيه عن تحول الطريق وقد شهد الموقع نفسه ظهر اليوم حادثاً أليماً راح ضحيته خمسة أشخاص وأصيب 7 بإصابات خطيرة نتيجة ارتطام مركبتين وجهاً لوجه.