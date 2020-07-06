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كورونا.. تراجع الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية وارتفاعها في الفلبين

الصحة الفلبينية: عدد الحالات في أنحاء البلاد أكثر من 44 ألفًا و250 حالة

تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى عتبة 40 حالة اليوم الاثنين، بعد أن كان عند عتبة 60 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ يوم 3 يوليو؛ غير أن العدد قد يرتفع مرة أخرى بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في عدد المصابين في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانجو.

وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و137 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليًّا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصًا.

كما أعلنت السلطات الصحية في الفلبين عن حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة؛ حيث خففت الحكومة من قيود الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد.

وسجلت وزارة الصحة في البلاد ما مجموعه 2434 حالة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا؛ مما رفع عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 44 ألفًا و250 حالة، من بينهم 1297 حالة وفاة. وتعتبر الإصابات والوفيات في الفلبين من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو: إن هناك احتمالات بأن يفرض الإغلاق مرة أخرى على العاصمة إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات واكتظت المستشفيات مرة أخرى.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. تراجع الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية وارتفاعها في الفلبين
سبق

تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى عتبة 40 حالة اليوم الاثنين، بعد أن كان عند عتبة 60 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ يوم 3 يوليو؛ غير أن العدد قد يرتفع مرة أخرى بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في عدد المصابين في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانجو.

وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و137 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليًّا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصًا.

كما أعلنت السلطات الصحية في الفلبين عن حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة؛ حيث خففت الحكومة من قيود الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد.

وسجلت وزارة الصحة في البلاد ما مجموعه 2434 حالة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا؛ مما رفع عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 44 ألفًا و250 حالة، من بينهم 1297 حالة وفاة. وتعتبر الإصابات والوفيات في الفلبين من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو: إن هناك احتمالات بأن يفرض الإغلاق مرة أخرى على العاصمة إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات واكتظت المستشفيات مرة أخرى.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:46 AM

كورونا.. تراجع الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية وارتفاعها في الفلبين

الصحة الفلبينية: عدد الحالات في أنحاء البلاد أكثر من 44 ألفًا و250 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى عتبة 40 حالة اليوم الاثنين، بعد أن كان عند عتبة 60 حالة لليوم الثالث على التوالي منذ يوم 3 يوليو؛ غير أن العدد قد يرتفع مرة أخرى بالنظر إلى الاتجاه التصاعدي في عدد المصابين في العاصمة وضواحيها ودايجون وكوانجو.

وأعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفًا و137 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة كانت هناك 24 حالة لانتقال العدوى محليًّا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج؛ وفقًا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 شخصًا.

كما أعلنت السلطات الصحية في الفلبين عن حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الأخيرة؛ حيث خففت الحكومة من قيود الحجر الصحي لإنعاش الاقتصاد.

وسجلت وزارة الصحة في البلاد ما مجموعه 2434 حالة في الأيام الأخيرة، معظمها في العاصمة مانيلا؛ مما رفع عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 44 ألفًا و250 حالة، من بينهم 1297 حالة وفاة. وتعتبر الإصابات والوفيات في الفلبين من بين الأعلى في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الداخلية إدواردو أنو: إن هناك احتمالات بأن يفرض الإغلاق مرة أخرى على العاصمة إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات واكتظت المستشفيات مرة أخرى.

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