محافظ ينبع يتفقد عيادة "تطمن" وينوه بدعم القيادة الكبير للقطاع الصحي

لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا وتعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع

تَفَقّد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي عيادة "تطمن" بمركز صحي السميري التابع للمجمع الصحي بالمحافظة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض فيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال؛ حيث تعمل العيادة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وكان في استقبال المحافظ المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن صلاح الميلبي، واطلع المحافظ على تجهيز العيادات المخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا، إضافة للمختبر والصيدلية، وفرز العلامات الحيوية والفرز البصري والأشعة وسحب العينات.

ونوّه المحافظ بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الصحي من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعم ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل ما يتعلق بالخدمات الصحية بالمنطقة وينبع بشكل خاص.

وتتضمن العيادة منطقة للفرز البصري، والكشف على المرضى والمراجعين، ومعاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والمرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة؛ لضيق التنفس وأعراض فيروس كورونا، وقد تم تجهيز العيادة بالأجهزة والمستلزمات الطبية واشتراطات مكافحة العدوى ضِمن معايير منظمة الصحة العالمية، كما تتضمن العيادة غرفة خاصة مجهزة بأدوات الحماية الشخصية للكادر الطبي والتمريضي المتخصص في الأمراض التنفسية وأعراض كوفيد 19.

كما أعلن المجمع الصحي بمحافظة ينبع، أن المراكز المخصصة "عيادات تطمن" لكل من يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19، مثل ارتفاع درجة الحرارة؛ هي مركز صحي السميري، ومستشفى ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وكانت وزارة الصحة قد أتاحت خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر تطبيق "موعد" التي هيأتها لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد؛ موضحة أن هذه الخدمة تُمَكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له وبدون الحجز المباشر؛ حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد؛ وذلك للسعوديين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أنها خصصت عيادات "تطمن" في المراكز الصحية والمستشفيات لاستقبال كل مَن يشعر بأعراض "كورونا" على مدار الساعة.