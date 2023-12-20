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إصدار 2.212.690 تأشيرة عمرة.. خلال أسبوع

نحو 1.782.554 معتمرًا يصلون إلى المملكة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.212.690 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.782.554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.373.963 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.705.567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76.882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450.011، تليها إندونيسيا 399.103، وثالثًا جاءت الهند 238.981، ثم ماليزيا 110.739، ومصر خامسًا بـ 85.808 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 70.626، الجزائر 64.238، بنغلاديش 61.111 ،الإمارات 37.191، الأردن 27.540 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد دشنت مؤخرًا مراكز "عناية" التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة وتثري تجربتهم.

كما أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يتواجد بها معتمرو وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج من إنهاء كافة أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات مراكز "عناية" من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة والقادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.

وزارة الحج والعمرة مؤشر العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصدار 2.212.690 تأشيرة عمرة.. خلال أسبوع
سبق

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.212.690 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.782.554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.373.963 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.705.567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76.882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450.011، تليها إندونيسيا 399.103، وثالثًا جاءت الهند 238.981، ثم ماليزيا 110.739، ومصر خامسًا بـ 85.808 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 70.626، الجزائر 64.238، بنغلاديش 61.111 ،الإمارات 37.191، الأردن 27.540 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد دشنت مؤخرًا مراكز "عناية" التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة وتثري تجربتهم.

كما أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يتواجد بها معتمرو وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج من إنهاء كافة أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات مراكز "عناية" من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة والقادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
04:19 PM

إصدار 2.212.690 تأشيرة عمرة.. خلال أسبوع

نحو 1.782.554 معتمرًا يصلون إلى المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة، صدور 2.212.690 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1.782.554 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1.373.963 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1.705.567 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 76.882 معتمرًا، بينما وصل 105 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 450.011، تليها إندونيسيا 399.103، وثالثًا جاءت الهند 238.981، ثم ماليزيا 110.739، ومصر خامسًا بـ 85.808 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: تركيا 70.626، الجزائر 64.238، بنغلاديش 61.111 ،الإمارات 37.191، الأردن 27.540 معتمراً.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة قد دشنت مؤخرًا مراكز "عناية" التي تقدم خدمات شاملة ومتنوعة للمستفيدين سواء من قطاع الأفراد أو قطاع الأعمال والتي بدورها تسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتحسن تجربة ضيوف الرحمن بالمملكة وتثري تجربتهم.

كما أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أن مراكز عناية ستكون منتشرة في المناطق التي يتواجد بها معتمرو وحجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، حيث سيتمكن ضيوف الرحمن أو المنظمون لأمور الحجاج والمعتمرين من شركات الحج والعمرة أو شركات خدمة حجاج الخارج من إنهاء كافة أمورهم في هذه المراكز عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة أو التواصل بشكل مباشر مع موظفي وموظفات مراكز "عناية" من الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة والقادرين على التواصل مع الحجاج والمعتمرين بلغات متعددة.

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