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بعد نقل اختصاص العلامات التجارية للهيئة.. "الملكية الفكرية" تباشر استقبال الطلبات

استنادًا لقرار مجلس الوزراء لتصبح الجهة المختصة في حمايتها ورعايتها

باشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، استقبال خدمات العلامات التجارية في المملكة بدلًا من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها؛ وفقًا لنظام قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت إليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية، والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضيّ قُدمًا نحو رؤية الهيئة، بأن تكون المملكة رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كل مَن يرغب في الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية، إلى التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

يُذكر أنه قبل 83 عامًا، ومنذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام 1358هـ، حظيت "العلامات التجارية" بأهمية بالغة لدى الدولة، وعناية خاصة عبر تطوير أنظمتها وتحسين لوائحها، وصولًا إلى نظام العلامات الخليجي في العام 1435هـ؛ بوصفها من العوامل الأهم التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية وزارة التجارة والاستثمار مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نقل اختصاص العلامات التجارية للهيئة.. "الملكية الفكرية" تباشر استقبال الطلبات
سبق

باشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، استقبال خدمات العلامات التجارية في المملكة بدلًا من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها؛ وفقًا لنظام قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت إليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية، والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضيّ قُدمًا نحو رؤية الهيئة، بأن تكون المملكة رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كل مَن يرغب في الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية، إلى التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

يُذكر أنه قبل 83 عامًا، ومنذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام 1358هـ، حظيت "العلامات التجارية" بأهمية بالغة لدى الدولة، وعناية خاصة عبر تطوير أنظمتها وتحسين لوائحها، وصولًا إلى نظام العلامات الخليجي في العام 1435هـ؛ بوصفها من العوامل الأهم التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:21 AM

بعد نقل اختصاص العلامات التجارية للهيئة.. "الملكية الفكرية" تباشر استقبال الطلبات

استنادًا لقرار مجلس الوزراء لتصبح الجهة المختصة في حمايتها ورعايتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باشرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، استقبال خدمات العلامات التجارية في المملكة بدلًا من الإدارة المختصة بها في وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها والارتقاء بها؛ وفقًا لنظام قانون العلامات التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، على استكمال مسيرة العلامات التجارية من حيث ما انتهت إليه وزارة التجارة والاستثمار والارتقاء بها في المملكة بتحسين الأنظمة الحالية، والعمل على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مثل بروتوكول مدريد، التي من شأنها تسهيل الإجراءات وتحسينها للمضيّ قُدمًا نحو رؤية الهيئة، بأن تكون المملكة رائدةً للملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كل مَن يرغب في الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالعلامات التجارية، إلى التواصل عبر بوابة الهيئة www.saip.gov.sa، وإكمال البيانات المطلوبة، أو التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa وعبر حسابها الموحد في وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.

يُذكر أنه قبل 83 عامًا، ومنذ صدور أول نظام للعلامات الفارقة في المملكة عام 1358هـ، حظيت "العلامات التجارية" بأهمية بالغة لدى الدولة، وعناية خاصة عبر تطوير أنظمتها وتحسين لوائحها، وصولًا إلى نظام العلامات الخليجي في العام 1435هـ؛ بوصفها من العوامل الأهم التي تؤثر في نشاط السوق عبر تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.

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