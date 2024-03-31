خادم الحرمين يهنئ رئيس كازاخستان بتوليه رئاسة الجمهورية

أعرب عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق ولشعبه بالازدهار

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، هنأه فيه بتوليه رئاسة الجمهورية في كازاخستان الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق وللشعب الكازاخستاني الشقيق المزيد من الازدهار.

من جهته، عبر رئيس جمهورية كازاخستان، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.