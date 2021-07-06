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بعد جريمته المروعة في نهار رمضان.. "الجنايات الكويتية" تقضي بإعدام قاتل "فرح أكبر"

عقب جلسات قضائية ماراثونية شهدتها القضية التي تعد من بين الأسرع في أروقة المحاكم

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم حكمًا بإعدام قاتل "فرح أكبر" شنقًا.

ووفق صحيفة "القبس"، يأتي حكم الإعدام بعد 77 يومًا على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المغدورة "فرح حمزة أكبر"، التي أزهقت روحها في نهار رمضان؛ حيث قال القضاء الكويتي كلمته، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على القاتل بالإعدام، بعد جلسات قضائية ماراثونية في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم.

واحتشد أقرباء المغدورة "فرح" ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أُزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت في 22 يونيو الماضي، بإعدام المتهم؛ حيث تَرافع وكيل النيابة قائلًا: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».

وأضاف: «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية؛ فالعلة ليست في هذه القضية؛ بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».

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بعد جريمته المروعة في نهار رمضان.. "الجنايات الكويتية" تقضي بإعدام قاتل "فرح أكبر"
سبق

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم حكمًا بإعدام قاتل "فرح أكبر" شنقًا.

ووفق صحيفة "القبس"، يأتي حكم الإعدام بعد 77 يومًا على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المغدورة "فرح حمزة أكبر"، التي أزهقت روحها في نهار رمضان؛ حيث قال القضاء الكويتي كلمته، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على القاتل بالإعدام، بعد جلسات قضائية ماراثونية في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم.

واحتشد أقرباء المغدورة "فرح" ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أُزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت في 22 يونيو الماضي، بإعدام المتهم؛ حيث تَرافع وكيل النيابة قائلًا: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».

وأضاف: «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية؛ فالعلة ليست في هذه القضية؛ بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
01:25 PM

بعد جريمته المروعة في نهار رمضان.. "الجنايات الكويتية" تقضي بإعدام قاتل "فرح أكبر"

عقب جلسات قضائية ماراثونية شهدتها القضية التي تعد من بين الأسرع في أروقة المحاكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم حكمًا بإعدام قاتل "فرح أكبر" شنقًا.

ووفق صحيفة "القبس"، يأتي حكم الإعدام بعد 77 يومًا على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها المغدورة "فرح حمزة أكبر"، التي أزهقت روحها في نهار رمضان؛ حيث قال القضاء الكويتي كلمته، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها على القاتل بالإعدام، بعد جلسات قضائية ماراثونية في قضية من بين الأسرع في أروقة المحاكم.

واحتشد أقرباء المغدورة "فرح" ونشطاء في حقوق الإنسان، في أروقة المحكمة منذ ساعات الصباح الباكر، حاملين صورها ومستذكرين تفاصيل الجريمة البشعة التي أُزهقت فيها روح شابة ترددت أصداء مقتلها خارج الكويت.

وكانت النيابة العامة، قد طالبت في 22 يونيو الماضي، بإعدام المتهم؛ حيث تَرافع وكيل النيابة قائلًا: «كم من فتاة قضت بسبب القهر أو الانتقام؟!».

وأضاف: «نطالب بتوقيع أقصى العقوبات في هذه القضية؛ فالعلة ليست في هذه القضية؛ بل في عدم وقوع جريمة أخرى في المستقبل، وليعيش المجتمع في مستقبل آمن».

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