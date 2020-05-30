النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

"الجاسر" يتفقد الصالة 1 بمطار جدة ويطّلع على الاستعدادات لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية

أكد على حماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق إجراءات وزارة الصحة

تفقّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، اليوم، الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات لاستئناف الرحلات الداخلية وما اتُخذ من تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.

واطّلع "الجاسر" على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته، كما تفقد عدداً من مواقع الصالة واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم مناطق المطار بما يحقق أعلى درجات السلامة للركاب.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتقال الرحلات الجوية الداخلية لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس وشركة طيران أديل إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك بدءاً من يوم غد.

وتم تجهيز خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، حيث سيُتوسع تدريجياً في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

ودعت هيئة الطيران المدني جميع المسافرين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تلك الإجراءات اتباع عدة خطوات منها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط باستثناء مرافقي كبار السن وذوي الإعاقة، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، حيث يسمح بالسفر لمن تكون درجة حرارته أقل من ٣٨، ولبس الكمامة القماشية أثناء الدخول للمطار وطوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، ويمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة، واتباع إجراءات التباعد بمسافة متر ين في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب.

كما تضمّنت الإجراءات الحفاظ على التباعد بين المسافرين بمسافة مترين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين مع الحرص على تعقيم اليدين عند الدخول للصالة والتخلص من الكمامة بشكل آمن عند الخروج من الصالة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية مع الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.


وتضمنت التعليمات السماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجاسر" يتفقد الصالة 1 بمطار جدة ويطّلع على الاستعدادات لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية
سبق

تفقّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، اليوم، الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات لاستئناف الرحلات الداخلية وما اتُخذ من تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.

واطّلع "الجاسر" على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته، كما تفقد عدداً من مواقع الصالة واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم مناطق المطار بما يحقق أعلى درجات السلامة للركاب.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتقال الرحلات الجوية الداخلية لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس وشركة طيران أديل إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك بدءاً من يوم غد.

وتم تجهيز خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، حيث سيُتوسع تدريجياً في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

ودعت هيئة الطيران المدني جميع المسافرين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تلك الإجراءات اتباع عدة خطوات منها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط باستثناء مرافقي كبار السن وذوي الإعاقة، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، حيث يسمح بالسفر لمن تكون درجة حرارته أقل من ٣٨، ولبس الكمامة القماشية أثناء الدخول للمطار وطوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، ويمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة، واتباع إجراءات التباعد بمسافة متر ين في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب.

كما تضمّنت الإجراءات الحفاظ على التباعد بين المسافرين بمسافة مترين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين مع الحرص على تعقيم اليدين عند الدخول للصالة والتخلص من الكمامة بشكل آمن عند الخروج من الصالة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية مع الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.


وتضمنت التعليمات السماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:58 PM

"الجاسر" يتفقد الصالة 1 بمطار جدة ويطّلع على الاستعدادات لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية

أكد على حماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق إجراءات وزارة الصحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
967

تفقّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ‏ناصر الجاسر، اليوم، الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد ‏المنصوري، وذلك للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات لاستئناف الرحلات الداخلية وما اتُخذ من تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، وبما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى للقيادة الرشيدة.

واطّلع "الجاسر" على الإجراءات المتخذة من قبل إدارة المطار والقطاعات العاملة فيه لحماية العاملين وضمان سلامة الركاب عبر تطبيق الإجراءات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية بما يحقق رفع الوعي تجاه طرق الوقاية من الفيروس ومكافحته، كما تفقد عدداً من مواقع الصالة واستمع لشرح مبسط عن آلية تعقيم مناطق المطار بما يحقق أعلى درجات السلامة للركاب.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن انتقال الرحلات الجوية الداخلية لشركة الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس وشركة طيران أديل إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك بدءاً من يوم غد.

وتم تجهيز خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية، حيث سيُتوسع تدريجياً في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة.

ودعت هيئة الطيران المدني جميع المسافرين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات واتباع الإرشادات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تلك الإجراءات اتباع عدة خطوات منها شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، واقتصار دخول المطار على المسافرين فقط باستثناء مرافقي كبار السن وذوي الإعاقة، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، حيث يسمح بالسفر لمن تكون درجة حرارته أقل من ٣٨، ولبس الكمامة القماشية أثناء الدخول للمطار وطوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، ويمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة، واتباع إجراءات التباعد بمسافة متر ين في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب.

كما تضمّنت الإجراءات الحفاظ على التباعد بين المسافرين بمسافة مترين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية والحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين مع الحرص على تعقيم اليدين عند الدخول للصالة والتخلص من الكمامة بشكل آمن عند الخروج من الصالة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية مع الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا.


وتضمنت التعليمات السماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,641
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,938
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,949
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,727

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة