توزيع سلال غذائية ومعونات على الأسر المتضررة بالمدينة المنورة

500 متطوع ينفّذون مهمة تقديمها يوميًّا مع الالتزام بالاشتراطات

تقدم مبادرة "خير المدينة" السلالَ الغذائية والمعونات المعيشية للأسر المتضررة في المدينة المنورة؛ جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحتوي السلال الغذائية على 15 منتجًا غذائيًّا رئيسيًّا؛ فيما يقوم أكثر من 500 متطوع بتوزيع السلال الغذائية بشكل يومي على الأسر المتضررة في المدينة المنورة.

ويتم توزيع ألف سلة غذائية يوميًّا، مع الالتزام التام بالاشتراطات والإرشادات الصحية والوقائية، ويتم الكشف من خلال نقاط الفحص الصحي الوقائي.

جدير بالذكر أن أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان، أطلق مبادرة "خير المدينة" لتقديم المعونات للأسر المتضررة في المدينة المنورة بإشراف الإمارة وبالشراكة بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون الصحية بالمدينة المنورة ومجلس الجمعيات الأهلية.