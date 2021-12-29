وقال عبر حسابه في تويتر: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5/25 لنهار الخميس 1443/5/26هـ، على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، وأجواء شتوية متوقعة على المملكة.

أجواء شتوية.. الحصيني: استمرار الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة على هذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-29 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة. وقال عبر حسابه في تويتر: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5/25 لنهار الخميس 1443/5/26هـ، على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، وأجواء شتوية متوقعة على المملكة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443 09:50 AM

أجواء شتوية.. الحصيني: استمرار الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة على هذه المناطق قال: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة





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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة.

وقال عبر حسابه في تويتر: مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 5/25 لنهار الخميس 1443/5/26هـ، على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان، وأجواء شتوية متوقعة على المملكة.