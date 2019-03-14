النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مدني شعراء الباحة" ينقذ حياة محتجز جبل أشحط من لدغة ثعبان

في رحلة استغرقت 5 كيلو مترات نقلاً على الأكتاف

قطع رجال الدفاع المدني بشعراء الباحة، مسافة 10 كيلو مترات، سيرًا على الأقدام لإنقاذ مصابًا بلدغة ثعبان، والعودة به محمولاً على الأكتاف خمسة كيلو مترات، في رحلة خطرة في طريق وعر استغرقت أربع ساعات.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني صباح اليوم السبت، الساعة 11:49 صباحًا من قبل أحد المواطنين يطلب المساعدة بعد احتجازه في جبل وادي أشحط، وعلى الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء، والدعم وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات".

وأضاف: "ترجلت فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة خمسة كيلو مترات حتى الوصول لموقع المحتجز، حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان وكان برفقته شخصان بصحة جيدة، فتم نقله بواسطة حمله على النقالة والأكتاف".

وتابع: "استغرقت عملية الإنقاذ أربع ساعات لوعورة الطريق وخطورته، ولطول المسافة، وتم الوصول به لموقع تمركز الآليات وتسليمه للهلال الأحمر وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص".

ودعا الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في العبور بتلك المواقع، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مدني شعراء الباحة" ينقذ حياة محتجز جبل أشحط من لدغة ثعبان
سبق

قطع رجال الدفاع المدني بشعراء الباحة، مسافة 10 كيلو مترات، سيرًا على الأقدام لإنقاذ مصابًا بلدغة ثعبان، والعودة به محمولاً على الأكتاف خمسة كيلو مترات، في رحلة خطرة في طريق وعر استغرقت أربع ساعات.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني صباح اليوم السبت، الساعة 11:49 صباحًا من قبل أحد المواطنين يطلب المساعدة بعد احتجازه في جبل وادي أشحط، وعلى الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء، والدعم وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات".

وأضاف: "ترجلت فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة خمسة كيلو مترات حتى الوصول لموقع المحتجز، حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان وكان برفقته شخصان بصحة جيدة، فتم نقله بواسطة حمله على النقالة والأكتاف".

وتابع: "استغرقت عملية الإنقاذ أربع ساعات لوعورة الطريق وخطورته، ولطول المسافة، وتم الوصول به لموقع تمركز الآليات وتسليمه للهلال الأحمر وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص".

ودعا الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في العبور بتلك المواقع، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:51 PM

"مدني شعراء الباحة" ينقذ حياة محتجز جبل أشحط من لدغة ثعبان

في رحلة استغرقت 5 كيلو مترات نقلاً على الأكتاف

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
2,641

قطع رجال الدفاع المدني بشعراء الباحة، مسافة 10 كيلو مترات، سيرًا على الأقدام لإنقاذ مصابًا بلدغة ثعبان، والعودة به محمولاً على الأكتاف خمسة كيلو مترات، في رحلة خطرة في طريق وعر استغرقت أربع ساعات.

وقال الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "تبلغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني صباح اليوم السبت، الساعة 11:49 صباحًا من قبل أحد المواطنين يطلب المساعدة بعد احتجازه في جبل وادي أشحط، وعلى الفور تم تحريك فرقة الإنقاذ الجبلي من مركز الشعراء، والدعم وعند الوصول إلى آخر نقطة لتمركز الآليات".

وأضاف: "ترجلت فرقة الإنقاذ الجبلي والدعم بمسافة خمسة كيلو مترات حتى الوصول لموقع المحتجز، حيث اتضح أنه مصاب بلدغة ثعبان وكان برفقته شخصان بصحة جيدة، فتم نقله بواسطة حمله على النقالة والأكتاف".

وتابع: "استغرقت عملية الإنقاذ أربع ساعات لوعورة الطريق وخطورته، ولطول المسافة، وتم الوصول به لموقع تمركز الآليات وتسليمه للهلال الأحمر وتسليم الموقع للشرطة بحكم الاختصاص".

ودعا الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في العبور بتلك المواقع، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,528
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,446
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,457

المقالات

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة