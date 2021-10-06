"الملكية الفكرية" تُنظِّم ورشة عمل موجَّهة للأندية الرياضية في دوري المحترفين

للبحث عن سُبل التعاون في تقديم البلاغات والشكاوى ضد منتهكي العلامات التجارية

نظَّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الرياضة ورشة عمل بعنوان "تحديات الملكية الفكرية في القطاع الرياضي" موجَّهة للأندية الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفصيلاً، تهدف الورشة لمعرفة التحديات التي تواجه الأندية في حماية حقوق الملكية الفكرية، والانتهاكات التي تقع على منتجاتهم، ومناقشة أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية، والبحث عن سُبل التعاون في تقديم البلاغات والشكاوى ضد منتهكي العلامات التجارية، إضافة إلى إمكانية تزويد الهيئة بالرأي الفني عند القيام برصد وضبط المخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية العائدة للأندية الرياضية.

يُذكر أن هذه الورشة تأتي في ظل جهود الهيئة في تعزيز احترام الملكية الفكرية في المجتمع الرياضي، وخلق بيئة رياضية تحترم حقوق الملكية الفكرية بهدف بناء اقتصاد رياضي مزدهر.