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شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية

دعا لعقدها خادم الحرمين وتُقام في الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة

‏قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‎إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.

وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.

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شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية
سبق

‏قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‎إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.

وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:02 PM

شوارع العاصمة المقدسة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية

دعا لعقدها خادم الحرمين وتُقام في الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,591

‏قامت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في ‎إدارة الإنارة - بتركيب أعلام ووحدات إضاءة تجميلية بمناسبة القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وتُقام من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرمة.

وتوشحت شوارع العاصمة المقدسة المؤدية إلى قصر الصفا، الذي سيشهد ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بأعلام الدول الإسلامية والعربية والخليجية التي ستحضر هذه القمم الثلاث التي تُعقد في أطهر البقاع، وفي رحاب البيت العتيق؛ إذ تزينت الشوارع والطرق المؤدية إلى قصر الصفا بالأعلام واللوحات الترحيبية.

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