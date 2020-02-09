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الكهوف والنقوش ومسارات الهايكنج تعزز السياحة الجبلية في شدا الأسفل

مطالبات ببنية تحتية ومشاريع تنموية في مقدمتها مشاريع المياه والطرق والاتصالات

يعتبر جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة أحد أهم وأبرز الأماكن السياحية الجبلية في المملكة؛ لما يتميز به من مقومات سياحية وتشكيلات صخرية أخاذة جعلت منه مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم.

ويتميز جبل شدا الأسفل بوجود عدد كبير من الكهوف المميزة التي أبدع وتفنن في بنائها أبناء شدا الأسفل. كما يحمل بين جنباته الكثير من المميزات والأماكن القابلة للتطوير واجتذاب محبي السياحة الجبلية.

ويأمل أهالي وسكان جبل شدا الأسفل أن تصبح كهوفهم ومزارعهم مزارات سياحية مهيأة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم، ولتحقيق ذلك فهم يطالبون بتوفير بنية تحتية ومشاريع تنموية تأتي في مقدمتها مشاريع المياه والطرق والاتصالات.

من جانبه، أكد أحد أعيان وأهالي شدا الأسفل عبيد الغامدي، أن "قرى جبل شدا تتمتع بمقومات سياحية تستحق العناية والاهتمام، فلا تخلو قرية من القرى من كهوف مميزة وتشكيلات صخرية لافتة".

وأضاف: "يتمتع جبل شدا أيضاً بالغطاء النباتي المتنوع، فمزارع شدا لطالما اشتهرت وعرفت بإنتاج أجود أنواع الحبوب والبن"، مشيراً إلى أنه يتمتع بمعالم تراثية عديدة كطريق المشاة القديم المسمى بـ(المصدرة) الذي ناه أهالي شدا الأسفل بأنفسهم، وأبدعوا في رصفه وبنائه بالحجارة، ليصبح اليوم متنفساً لرواد ومحبي رياضة الهايكنج الذين يتوافدون إلى جبل شدا لممارسة رياضتهم المفضلة.

واختتم حديثه مبيناً أنهم في شدا الأسفل متفائلون بمستقبل سياحي أفضل، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع السياحة في المملكة.

يُذكر أن جبل شدا الأسفل يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، ويحتوي على 15 قرية، فيما يبلغ أهالي جبل شدا قرابة أربعة آلاف نسمة.

جبل شدا الأسفل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكهوف والنقوش ومسارات الهايكنج تعزز السياحة الجبلية في شدا الأسفل
سبق

يعتبر جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة أحد أهم وأبرز الأماكن السياحية الجبلية في المملكة؛ لما يتميز به من مقومات سياحية وتشكيلات صخرية أخاذة جعلت منه مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم.

ويتميز جبل شدا الأسفل بوجود عدد كبير من الكهوف المميزة التي أبدع وتفنن في بنائها أبناء شدا الأسفل. كما يحمل بين جنباته الكثير من المميزات والأماكن القابلة للتطوير واجتذاب محبي السياحة الجبلية.

ويأمل أهالي وسكان جبل شدا الأسفل أن تصبح كهوفهم ومزارعهم مزارات سياحية مهيأة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم، ولتحقيق ذلك فهم يطالبون بتوفير بنية تحتية ومشاريع تنموية تأتي في مقدمتها مشاريع المياه والطرق والاتصالات.

من جانبه، أكد أحد أعيان وأهالي شدا الأسفل عبيد الغامدي، أن "قرى جبل شدا تتمتع بمقومات سياحية تستحق العناية والاهتمام، فلا تخلو قرية من القرى من كهوف مميزة وتشكيلات صخرية لافتة".

وأضاف: "يتمتع جبل شدا أيضاً بالغطاء النباتي المتنوع، فمزارع شدا لطالما اشتهرت وعرفت بإنتاج أجود أنواع الحبوب والبن"، مشيراً إلى أنه يتمتع بمعالم تراثية عديدة كطريق المشاة القديم المسمى بـ(المصدرة) الذي ناه أهالي شدا الأسفل بأنفسهم، وأبدعوا في رصفه وبنائه بالحجارة، ليصبح اليوم متنفساً لرواد ومحبي رياضة الهايكنج الذين يتوافدون إلى جبل شدا لممارسة رياضتهم المفضلة.

واختتم حديثه مبيناً أنهم في شدا الأسفل متفائلون بمستقبل سياحي أفضل، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع السياحة في المملكة.

يُذكر أن جبل شدا الأسفل يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، ويحتوي على 15 قرية، فيما يبلغ أهالي جبل شدا قرابة أربعة آلاف نسمة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
07:04 PM

الكهوف والنقوش ومسارات الهايكنج تعزز السياحة الجبلية في شدا الأسفل

مطالبات ببنية تحتية ومشاريع تنموية في مقدمتها مشاريع المياه والطرق والاتصالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعتبر جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة أحد أهم وأبرز الأماكن السياحية الجبلية في المملكة؛ لما يتميز به من مقومات سياحية وتشكيلات صخرية أخاذة جعلت منه مقصداً للسياح من مختلف أنحاء العالم.

ويتميز جبل شدا الأسفل بوجود عدد كبير من الكهوف المميزة التي أبدع وتفنن في بنائها أبناء شدا الأسفل. كما يحمل بين جنباته الكثير من المميزات والأماكن القابلة للتطوير واجتذاب محبي السياحة الجبلية.

ويأمل أهالي وسكان جبل شدا الأسفل أن تصبح كهوفهم ومزارعهم مزارات سياحية مهيأة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم، ولتحقيق ذلك فهم يطالبون بتوفير بنية تحتية ومشاريع تنموية تأتي في مقدمتها مشاريع المياه والطرق والاتصالات.

من جانبه، أكد أحد أعيان وأهالي شدا الأسفل عبيد الغامدي، أن "قرى جبل شدا تتمتع بمقومات سياحية تستحق العناية والاهتمام، فلا تخلو قرية من القرى من كهوف مميزة وتشكيلات صخرية لافتة".

وأضاف: "يتمتع جبل شدا أيضاً بالغطاء النباتي المتنوع، فمزارع شدا لطالما اشتهرت وعرفت بإنتاج أجود أنواع الحبوب والبن"، مشيراً إلى أنه يتمتع بمعالم تراثية عديدة كطريق المشاة القديم المسمى بـ(المصدرة) الذي ناه أهالي شدا الأسفل بأنفسهم، وأبدعوا في رصفه وبنائه بالحجارة، ليصبح اليوم متنفساً لرواد ومحبي رياضة الهايكنج الذين يتوافدون إلى جبل شدا لممارسة رياضتهم المفضلة.

واختتم حديثه مبيناً أنهم في شدا الأسفل متفائلون بمستقبل سياحي أفضل، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع السياحة في المملكة.

يُذكر أن جبل شدا الأسفل يصل ارتفاعه إلى أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، ويحتوي على 15 قرية، فيما يبلغ أهالي جبل شدا قرابة أربعة آلاف نسمة.

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