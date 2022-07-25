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شقيق "الزميل الزيادي" ينال "الماجستير" من بريطانيا

أنهى الأستاذ زايد الزيادي، شقيق الزميل فائز الزيادي، رئيس قسم الإعلام الجديد والتصوير في صحيفة "سبق"، مشوار دراسته في جامعة مانشستر متروبوليتان بحصوله على درجة الماجستير في القيادة التعليمية.

أسرة صحيفة "سبق" تبارك للأستاذ زايد وتهنئ الزميل فائز الزيادي، متمنية لهما مزيداً من النجاح والتفوق.

ولجامعة مانشستر متروبوليتان تاريخ أكاديمي عريق يعود إلى عام 1824، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وتم تصنيف 85% من أبحاثها على أنها رائدة عالمياً.

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شقيق "الزميل الزيادي" ينال "الماجستير" من بريطانيا
سبق

أنهى الأستاذ زايد الزيادي، شقيق الزميل فائز الزيادي، رئيس قسم الإعلام الجديد والتصوير في صحيفة "سبق"، مشوار دراسته في جامعة مانشستر متروبوليتان بحصوله على درجة الماجستير في القيادة التعليمية.

أسرة صحيفة "سبق" تبارك للأستاذ زايد وتهنئ الزميل فائز الزيادي، متمنية لهما مزيداً من النجاح والتفوق.

ولجامعة مانشستر متروبوليتان تاريخ أكاديمي عريق يعود إلى عام 1824، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وتم تصنيف 85% من أبحاثها على أنها رائدة عالمياً.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
11:36 PM

شقيق "الزميل الزيادي" ينال "الماجستير" من بريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الأستاذ زايد الزيادي، شقيق الزميل فائز الزيادي، رئيس قسم الإعلام الجديد والتصوير في صحيفة "سبق"، مشوار دراسته في جامعة مانشستر متروبوليتان بحصوله على درجة الماجستير في القيادة التعليمية.

أسرة صحيفة "سبق" تبارك للأستاذ زايد وتهنئ الزميل فائز الزيادي، متمنية لهما مزيداً من النجاح والتفوق.

ولجامعة مانشستر متروبوليتان تاريخ أكاديمي عريق يعود إلى عام 1824، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وتم تصنيف 85% من أبحاثها على أنها رائدة عالمياً.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
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200 مليون

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