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"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يدخل مرحلة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء

"أدهانوم" طالب بالعمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم (الاثنين)، من أن جائحة "كوفيد ١٩" دخلت مرحلة جديدة باقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث شهدت أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفاعًا كبيرًا، وازدادت نسبة أشغال غرف العناية المركزة.

وطالب "أدهانوم" بالعمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على البؤر، والاختبار والعزل وتقفي أثر المخالطين، قبل أن تتحول الأوضاع إلى ما كانت عليه في مارس الماضي.

ودعا كل فرد بالقيام بدوره واتخاذ الخيارات الموفقة، والالتزام بالتباعد ووضع الكمامات وتفادي الأماكن المكتظة وغسل الأيدي.

وبيّن أن عدد الدول التي انضمت إلى مرفق "كوفاكس" بلغ ١٨٤ دولة، وهو المرفق الخاص بالوصول العادل للقاحات والأدوية واختبارات التشخيص لكوفيد ١٩ عند إنتاجها.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن المنظمة ستُصدر إصدارًا جديدًا من الأغنية الكلاسيكية نحن عائلة " من غناء كيم سليدج، مصحوبًا بفيديو عن فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "العالم الذي نصبو إليه" وسيتم التبرع بالعائدات لصالح الاستجابة لمكافحة جائحة "كوفيد ١٩".

وأوضح أن الأغنية ستصدر في ٩ نوفمبر المقبل، يوم استئناف أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، وتدعو العالم للعمل كعائلة واحدة للقضاء على الوباء.

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"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يدخل مرحلة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء
سبق

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم (الاثنين)، من أن جائحة "كوفيد ١٩" دخلت مرحلة جديدة باقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث شهدت أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفاعًا كبيرًا، وازدادت نسبة أشغال غرف العناية المركزة.

وطالب "أدهانوم" بالعمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على البؤر، والاختبار والعزل وتقفي أثر المخالطين، قبل أن تتحول الأوضاع إلى ما كانت عليه في مارس الماضي.

ودعا كل فرد بالقيام بدوره واتخاذ الخيارات الموفقة، والالتزام بالتباعد ووضع الكمامات وتفادي الأماكن المكتظة وغسل الأيدي.

وبيّن أن عدد الدول التي انضمت إلى مرفق "كوفاكس" بلغ ١٨٤ دولة، وهو المرفق الخاص بالوصول العادل للقاحات والأدوية واختبارات التشخيص لكوفيد ١٩ عند إنتاجها.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن المنظمة ستُصدر إصدارًا جديدًا من الأغنية الكلاسيكية نحن عائلة " من غناء كيم سليدج، مصحوبًا بفيديو عن فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "العالم الذي نصبو إليه" وسيتم التبرع بالعائدات لصالح الاستجابة لمكافحة جائحة "كوفيد ١٩".

وأوضح أن الأغنية ستصدر في ٩ نوفمبر المقبل، يوم استئناف أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، وتدعو العالم للعمل كعائلة واحدة للقضاء على الوباء.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:55 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
10:57 PM

"الصحة العالمية" تحذر: "كورونا" يدخل مرحلة جديدة مع اقتراب فصل الشتاء

"أدهانوم" طالب بالعمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم (الاثنين)، من أن جائحة "كوفيد ١٩" دخلت مرحلة جديدة باقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث شهدت أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفاعًا كبيرًا، وازدادت نسبة أشغال غرف العناية المركزة.

وطالب "أدهانوم" بالعمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على البؤر، والاختبار والعزل وتقفي أثر المخالطين، قبل أن تتحول الأوضاع إلى ما كانت عليه في مارس الماضي.

ودعا كل فرد بالقيام بدوره واتخاذ الخيارات الموفقة، والالتزام بالتباعد ووضع الكمامات وتفادي الأماكن المكتظة وغسل الأيدي.

وبيّن أن عدد الدول التي انضمت إلى مرفق "كوفاكس" بلغ ١٨٤ دولة، وهو المرفق الخاص بالوصول العادل للقاحات والأدوية واختبارات التشخيص لكوفيد ١٩ عند إنتاجها.

وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن المنظمة ستُصدر إصدارًا جديدًا من الأغنية الكلاسيكية نحن عائلة " من غناء كيم سليدج، مصحوبًا بفيديو عن فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "العالم الذي نصبو إليه" وسيتم التبرع بالعائدات لصالح الاستجابة لمكافحة جائحة "كوفيد ١٩".

وأوضح أن الأغنية ستصدر في ٩ نوفمبر المقبل، يوم استئناف أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، وتدعو العالم للعمل كعائلة واحدة للقضاء على الوباء.

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