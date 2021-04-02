"الوحدة" و"النور" ينتصران في ثاني أيام بطولة نخبة اليد السعودية

ضمن منافسات بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد

حقق فريق الوحدة، فوزاً ثميناً في الثواني الأخيرة على نظيره الخليج 35 - 36 في أول مباريات اليوم الثاني ضمن منافسات بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد للأندية الممتازة.



وشهدت المباراة سجالاً بين الفريقين رغم نهاية الشوط الأول بفارق 4 أهداف لصالح الوحدة 19-15 إلا أن الخليج استطاع العودة وخسر في الثانية الأخيرة بفارق هدف وحيد.

وفي اللقاء الثاني، استطاع فريق النور خطف نقاط اللقاء من أمام فريق مضر بعد أن حول خسارته لفوز خلال مجريات الشوط الثاني الذي تقدم فيه مضر بفارق ثلاثة أهداف؛ حيث انتهى الشوط الأول لصالح مضر 13 - 16 إلا أن النور تمكن من التقدم في الربع الأخير من اللقاء لتنتهي المباراة 30 - 31.



وفي سياق متصل، يعقد الاتحاد السعودي لكرة اليد غداً السبت، اجتماعاً مع كافة أندية الدوري الممتاز لكرة اليد وذلك على هامش إقامة بطولة نخبة اليد السعودية التي تقام على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.