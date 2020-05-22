النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع كل حادث.. غياب "المدني" والإسعاف يجدد معاناة مراكز شرق القنفذة

ينتظرون نجدة أهل الخير حال وقوع أي طارئ

تتضاعف معاناة مصابي حوادث السير والحرائق التي تحدث بمراكز القنفذة الشرقية- سبت الجارة - خميس حرب - ثلاثاء بني عيسى، بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني وهلال أحمر، ما يجعل مصابي تلك الحوادث ينتظرون نجدة أهل الخير الذين يتردد الكثير منهم في نقل المصاب خوفًا من التسبب في مضاعفات لعدم الخبرة.

وكان انقلاب مركبة واشتعالها بإحدى الحدائق بسبت الجارة قبل مغرب اليوم أحد الحوادث التي تسبب عدم وجود دفاع مدني وهلال أحمر في بقائه ملقي على الرصيف يصارح الموت أمام المتجمهرين ينتظر رحمة من يسعفه في ظل بعد سبت الجارة عن أقرب فرقة إسعافية.

وبعد تأخر فرقة الإسعاف نقل أحد المتواجدين بعد تردد الباقين عن نقله بسبب خوفهم من تحمل المسؤولية وحدوث مضاعفات لعدم معرفتهم بالتعامل مع مثل تلك الحوادث.

من جانبهم جدد الأهالي مطالبتهم بوجود مركز للدفاع المدني وفرقة للهلال الأحمر بسبت الجارة لأنه يتوسط تلك المراكز وسيساهم بسرعة مباشرة الحوادث عند وقوعها.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
مع كل حادث.. غياب "المدني" والإسعاف يجدد معاناة مراكز شرق القنفذة
سبق

تتضاعف معاناة مصابي حوادث السير والحرائق التي تحدث بمراكز القنفذة الشرقية- سبت الجارة - خميس حرب - ثلاثاء بني عيسى، بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني وهلال أحمر، ما يجعل مصابي تلك الحوادث ينتظرون نجدة أهل الخير الذين يتردد الكثير منهم في نقل المصاب خوفًا من التسبب في مضاعفات لعدم الخبرة.

وكان انقلاب مركبة واشتعالها بإحدى الحدائق بسبت الجارة قبل مغرب اليوم أحد الحوادث التي تسبب عدم وجود دفاع مدني وهلال أحمر في بقائه ملقي على الرصيف يصارح الموت أمام المتجمهرين ينتظر رحمة من يسعفه في ظل بعد سبت الجارة عن أقرب فرقة إسعافية.

وبعد تأخر فرقة الإسعاف نقل أحد المتواجدين بعد تردد الباقين عن نقله بسبب خوفهم من تحمل المسؤولية وحدوث مضاعفات لعدم معرفتهم بالتعامل مع مثل تلك الحوادث.

من جانبهم جدد الأهالي مطالبتهم بوجود مركز للدفاع المدني وفرقة للهلال الأحمر بسبت الجارة لأنه يتوسط تلك المراكز وسيساهم بسرعة مباشرة الحوادث عند وقوعها.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:04 PM

مع كل حادث.. غياب "المدني" والإسعاف يجدد معاناة مراكز شرق القنفذة

ينتظرون نجدة أهل الخير حال وقوع أي طارئ

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
1,287

تتضاعف معاناة مصابي حوادث السير والحرائق التي تحدث بمراكز القنفذة الشرقية- سبت الجارة - خميس حرب - ثلاثاء بني عيسى، بسبب عدم وجود مركز للدفاع المدني وهلال أحمر، ما يجعل مصابي تلك الحوادث ينتظرون نجدة أهل الخير الذين يتردد الكثير منهم في نقل المصاب خوفًا من التسبب في مضاعفات لعدم الخبرة.

وكان انقلاب مركبة واشتعالها بإحدى الحدائق بسبت الجارة قبل مغرب اليوم أحد الحوادث التي تسبب عدم وجود دفاع مدني وهلال أحمر في بقائه ملقي على الرصيف يصارح الموت أمام المتجمهرين ينتظر رحمة من يسعفه في ظل بعد سبت الجارة عن أقرب فرقة إسعافية.

وبعد تأخر فرقة الإسعاف نقل أحد المتواجدين بعد تردد الباقين عن نقله بسبب خوفهم من تحمل المسؤولية وحدوث مضاعفات لعدم معرفتهم بالتعامل مع مثل تلك الحوادث.

من جانبهم جدد الأهالي مطالبتهم بوجود مركز للدفاع المدني وفرقة للهلال الأحمر بسبت الجارة لأنه يتوسط تلك المراكز وسيساهم بسرعة مباشرة الحوادث عند وقوعها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,628
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,725
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة