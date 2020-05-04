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عسير.. بلاغ مواطن يقود إلى ضبط وافد حوّل منزله لصالون حلاقة

اتخذت الإجراءات النظامية بحقة وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.

وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.

أمانة منطقة عسير صالون حلاقة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. بلاغ مواطن يقود إلى ضبط وافد حوّل منزله لصالون حلاقة
سبق

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.

وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:00 PM

عسير.. بلاغ مواطن يقود إلى ضبط وافد حوّل منزله لصالون حلاقة

اتخذت الإجراءات النظامية بحقة وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,907

ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.

وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.

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