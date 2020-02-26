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معهد إعداد القادة ينشئ المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية

بموافقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن إنشاء المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية؛ ليكون بذلك ذراعًا رئيسيًّا لمرحلة التطوير التي تشهدها الرياضة السعودية؛ من خلال تحديد المشكلات ومعالجتها عبر البحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير وفق الأسس العلمية مع شركاء المركز.


وأكد عبدالله بن فيصل حماد، مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية يعتبر من القرارات المهمة التي عمل عليها المعهد بتوجيهات ودعم وزير الرياضة؛ وذلك لأهميته البالغة في المجال الرياضي الذي يجد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة.


وأضاف: المركز سيجري الدراسات والبحوث والإحصائيات بالتعاون مع المنظمات العالمية والاتحادات والأندية الرياضية المحلية، وبقية الجهات ذات العلاقة؛ من أجل الخروج بأفضل الحلول التي تساعد جميع القطاعات على التطور في المجال الرياضي بكافة فئاته".

معهد إعداد القادة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معهد إعداد القادة ينشئ المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية
سبق

بموافقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن إنشاء المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية؛ ليكون بذلك ذراعًا رئيسيًّا لمرحلة التطوير التي تشهدها الرياضة السعودية؛ من خلال تحديد المشكلات ومعالجتها عبر البحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير وفق الأسس العلمية مع شركاء المركز.


وأكد عبدالله بن فيصل حماد، مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية يعتبر من القرارات المهمة التي عمل عليها المعهد بتوجيهات ودعم وزير الرياضة؛ وذلك لأهميته البالغة في المجال الرياضي الذي يجد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة.


وأضاف: المركز سيجري الدراسات والبحوث والإحصائيات بالتعاون مع المنظمات العالمية والاتحادات والأندية الرياضية المحلية، وبقية الجهات ذات العلاقة؛ من أجل الخروج بأفضل الحلول التي تساعد جميع القطاعات على التطور في المجال الرياضي بكافة فئاته".

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
05:02 PM

معهد إعداد القادة ينشئ المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بموافقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ أعلن معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، عن إنشاء المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية؛ ليكون بذلك ذراعًا رئيسيًّا لمرحلة التطوير التي تشهدها الرياضة السعودية؛ من خلال تحديد المشكلات ومعالجتها عبر البحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير وفق الأسس العلمية مع شركاء المركز.


وأكد عبدالله بن فيصل حماد، مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة؛ أن المركز الوطني للأبحاث والدراسات الرياضية يعتبر من القرارات المهمة التي عمل عليها المعهد بتوجيهات ودعم وزير الرياضة؛ وذلك لأهميته البالغة في المجال الرياضي الذي يجد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من القيادة الرشيدة.


وأضاف: المركز سيجري الدراسات والبحوث والإحصائيات بالتعاون مع المنظمات العالمية والاتحادات والأندية الرياضية المحلية، وبقية الجهات ذات العلاقة؛ من أجل الخروج بأفضل الحلول التي تساعد جميع القطاعات على التطور في المجال الرياضي بكافة فئاته".

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