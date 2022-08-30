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سفير السعودية بالمالديف: جامع خادم الحرمين امتداد للعطاءات الكبيرة التي تقدمها المملكة

ثمن جهود وزير الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف

‬أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين أن بناء وتشييد جامع خادم الحرمين الشريفين امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدولة المالديف ولكافة دول العالم, مشيراً إلى أن المملكة ساهمت في وقت سابق في بناء أكثر من ثمانية عشر مسجداً على عدد من الجزر في المالديف.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح صحفي حيث نوه فيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة على هامش اجتماع أعمال اللجنة التنسيقية بالترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين المنعقدة حالياً بالعاصمة المالديفية ماليا.

وقال السفير العجالين إن بناء هذا المسجد هو امتداد لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله - لدولة المالديف حيث تبرع سابقاً بعدد عشرة مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضاً بثمانية مساجد في وقت آخر، فهذا المسجد هو امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

وبيّن العجالين أن جامع خادم الحرمين الذي سيتم افتتاحه يعتبر من أكبر الجوامع في المالديف، حيث يتم بناؤه بتصميم حديث وجميل، وسيكون له أثر كبير, رافعاً شكره لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على زيارتهم وتشريفهم.

وعن مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمالديف قال السفير العجالين : لا شك أن مذكرات التفاهم تنظم العمل بين الدول وهذا لمسناه في عمل الدعاة وخاصة في شهر رمضان وسيكون لهذه الاتفاقية دور كبير في تنسيق الزيارات بين المسؤولين في البلدين وسيساهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام حديثه ثمّن السفير العجالين جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، سائلاً الله أن يحفظ المملكة والقيادة والشعب والمسلمين من كل سوء ومكروه.

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سفير السعودية بالمالديف: جامع خادم الحرمين امتداد للعطاءات الكبيرة التي تقدمها المملكة
سبق

‬أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين أن بناء وتشييد جامع خادم الحرمين الشريفين امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدولة المالديف ولكافة دول العالم, مشيراً إلى أن المملكة ساهمت في وقت سابق في بناء أكثر من ثمانية عشر مسجداً على عدد من الجزر في المالديف.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح صحفي حيث نوه فيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة على هامش اجتماع أعمال اللجنة التنسيقية بالترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين المنعقدة حالياً بالعاصمة المالديفية ماليا.

وقال السفير العجالين إن بناء هذا المسجد هو امتداد لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله - لدولة المالديف حيث تبرع سابقاً بعدد عشرة مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضاً بثمانية مساجد في وقت آخر، فهذا المسجد هو امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

وبيّن العجالين أن جامع خادم الحرمين الذي سيتم افتتاحه يعتبر من أكبر الجوامع في المالديف، حيث يتم بناؤه بتصميم حديث وجميل، وسيكون له أثر كبير, رافعاً شكره لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على زيارتهم وتشريفهم.

وعن مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمالديف قال السفير العجالين : لا شك أن مذكرات التفاهم تنظم العمل بين الدول وهذا لمسناه في عمل الدعاة وخاصة في شهر رمضان وسيكون لهذه الاتفاقية دور كبير في تنسيق الزيارات بين المسؤولين في البلدين وسيساهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام حديثه ثمّن السفير العجالين جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، سائلاً الله أن يحفظ المملكة والقيادة والشعب والمسلمين من كل سوء ومكروه.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:28 PM

سفير السعودية بالمالديف: جامع خادم الحرمين امتداد للعطاءات الكبيرة التي تقدمها المملكة

ثمن جهود وزير الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف

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عبدالله العنزي - الرياض
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‬أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين أن بناء وتشييد جامع خادم الحرمين الشريفين امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدولة المالديف ولكافة دول العالم, مشيراً إلى أن المملكة ساهمت في وقت سابق في بناء أكثر من ثمانية عشر مسجداً على عدد من الجزر في المالديف.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح صحفي حيث نوه فيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة على هامش اجتماع أعمال اللجنة التنسيقية بالترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين المنعقدة حالياً بالعاصمة المالديفية ماليا.

وقال السفير العجالين إن بناء هذا المسجد هو امتداد لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - يحفظه الله - لدولة المالديف حيث تبرع سابقاً بعدد عشرة مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضاً بثمانية مساجد في وقت آخر، فهذا المسجد هو امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

وبيّن العجالين أن جامع خادم الحرمين الذي سيتم افتتاحه يعتبر من أكبر الجوامع في المالديف، حيث يتم بناؤه بتصميم حديث وجميل، وسيكون له أثر كبير, رافعاً شكره لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على زيارتهم وتشريفهم.

وعن مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمالديف قال السفير العجالين : لا شك أن مذكرات التفاهم تنظم العمل بين الدول وهذا لمسناه في عمل الدعاة وخاصة في شهر رمضان وسيكون لهذه الاتفاقية دور كبير في تنسيق الزيارات بين المسؤولين في البلدين وسيساهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام حديثه ثمّن السفير العجالين جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، سائلاً الله أن يحفظ المملكة والقيادة والشعب والمسلمين من كل سوء ومكروه.

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