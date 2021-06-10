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"الدفاع المدني" يُكَرّم الفائزين بجائزة التميز 2020 لأكثر من فئة

لخلق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020م، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيًّا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

وحصلت مديريات مناطق (جازان، المدينة المنورة، القصيم) على جائزة فئة مديرية المنطقة المتميزة؛ بينما حصل مركز الدفاع المدني بـطليلان في الباحة، ومركز الدفاع المدني بحي الموظفين في عسير، ومركز الدفاع المدني بالحكامية في جازان؛ على جائزة المركز الميداني المتميز، كما تم منح جوائز في فئة الضابط المتميز، وفئة صف الضابط المتميز، وفئة الموظف المتميز، للمنسوبين المميزين وفق كل فئة.

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"الدفاع المدني" يُكَرّم الفائزين بجائزة التميز 2020 لأكثر من فئة
سبق

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020م، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيًّا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

وحصلت مديريات مناطق (جازان، المدينة المنورة، القصيم) على جائزة فئة مديرية المنطقة المتميزة؛ بينما حصل مركز الدفاع المدني بـطليلان في الباحة، ومركز الدفاع المدني بحي الموظفين في عسير، ومركز الدفاع المدني بالحكامية في جازان؛ على جائزة المركز الميداني المتميز، كما تم منح جوائز في فئة الضابط المتميز، وفئة صف الضابط المتميز، وفئة الموظف المتميز، للمنسوبين المميزين وفق كل فئة.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
10:10 AM

"الدفاع المدني" يُكَرّم الفائزين بجائزة التميز 2020 لأكثر من فئة

لخلق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020م، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.

وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيًّا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.

وحصلت مديريات مناطق (جازان، المدينة المنورة، القصيم) على جائزة فئة مديرية المنطقة المتميزة؛ بينما حصل مركز الدفاع المدني بـطليلان في الباحة، ومركز الدفاع المدني بحي الموظفين في عسير، ومركز الدفاع المدني بالحكامية في جازان؛ على جائزة المركز الميداني المتميز، كما تم منح جوائز في فئة الضابط المتميز، وفئة صف الضابط المتميز، وفئة الموظف المتميز، للمنسوبين المميزين وفق كل فئة.

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