النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

في يومين.. المملكة تسجّل 8 آلاف حالة تعافٍ من "كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس يبلغ 109885

سجلت السعودية، اليوم، أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 4710 حالات تعافٍ، بعدما شهدت أمس 4045 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي في يومين متتاليين 8755 حالة تماثلت للشفاء.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 4710 حالات تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

وأصبح إجمالي المتعافين حتى اليوم 109885 حالة تماثلت للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في يومين.. المملكة تسجّل 8 آلاف حالة تعافٍ من "كورونا"
سبق

سجلت السعودية، اليوم، أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 4710 حالات تعافٍ، بعدما شهدت أمس 4045 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي في يومين متتاليين 8755 حالة تماثلت للشفاء.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 4710 حالات تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

وأصبح إجمالي المتعافين حتى اليوم 109885 حالة تماثلت للشفاء.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:34 PM

في يومين.. المملكة تسجّل 8 آلاف حالة تعافٍ من "كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس يبلغ 109885

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,823

سجلت السعودية، اليوم، أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 4710 حالات تعافٍ، بعدما شهدت أمس 4045 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي في يومين متتاليين 8755 حالة تماثلت للشفاء.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 4710 حالات تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

وأصبح إجمالي المتعافين حتى اليوم 109885 حالة تماثلت للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,332
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,115
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,489

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد
النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة