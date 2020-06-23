في يومين.. المملكة تسجّل 8 آلاف حالة تعافٍ من "كورونا"

إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس يبلغ 109885

سجلت السعودية، اليوم، أعلى معدل لحالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 4710 حالات تعافٍ، بعدما شهدت أمس 4045 حالة تعافٍ، ليصبح الإجمالي في يومين متتاليين 8755 حالة تماثلت للشفاء.

وسجّلت المملكة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، 4710 حالات تعافٍ جديدة، وهو أعلى رقم سجلته المملكة في عدد المتعافين من كورونا منذ بداية المرض.

وأصبح إجمالي المتعافين حتى اليوم 109885 حالة تماثلت للشفاء.