النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا هو الموعد المتوقع لأول حالة ماطرة على العاصمة في 2020

مع اندفاع كتلة باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط

يُتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، مساء السبت ونهار يوم الأحد القادم، بأول احتمالية لتساقط الأمطار خلال العام الجديد 2020م، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، أشارت آخر التوقعات الجوية إلى تأثر العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت باندفاع لكتلة هوائية باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وأشار الموقع إلى تزامن ذلك مع وجود رطوبة مدارية تتدفق هي الأخرى نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتشير التوقعات إلى نشوء للسحب الركامية الرعدية في سماء العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تترافق بالرعد وربما نشاط للرياح السطحية، وتستمر فرصة الأمطار حتى عصر يوم الأحد.

وفيما يخص درجات الحرارة، فستكون هناك تقلبات كبيرة وحادة، إذ يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير يوم الجمعة، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى حدود الـ30 درجة مئوية، "وهي أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بـ10 درجات مئوية" في حين تنخفض بشكل حاد نهار الأحد لتصبح العظمى 17 درجة مئوية فقط، وتنخفض أكثر ليلاً إلى 5 درجات مئوية، لتسود بذلك أجواء شديدة البرودة تستلزم استخدام وسائل التدفئة.

وحذر كادر التنبؤات بالموقع من هذه التقلبات الكبيرة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

حالة الطقس الرياض أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هذا هو الموعد المتوقع لأول حالة ماطرة على العاصمة في 2020
سبق

يُتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، مساء السبت ونهار يوم الأحد القادم، بأول احتمالية لتساقط الأمطار خلال العام الجديد 2020م، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، أشارت آخر التوقعات الجوية إلى تأثر العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت باندفاع لكتلة هوائية باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وأشار الموقع إلى تزامن ذلك مع وجود رطوبة مدارية تتدفق هي الأخرى نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتشير التوقعات إلى نشوء للسحب الركامية الرعدية في سماء العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تترافق بالرعد وربما نشاط للرياح السطحية، وتستمر فرصة الأمطار حتى عصر يوم الأحد.

وفيما يخص درجات الحرارة، فستكون هناك تقلبات كبيرة وحادة، إذ يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير يوم الجمعة، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى حدود الـ30 درجة مئوية، "وهي أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بـ10 درجات مئوية" في حين تنخفض بشكل حاد نهار الأحد لتصبح العظمى 17 درجة مئوية فقط، وتنخفض أكثر ليلاً إلى 5 درجات مئوية، لتسود بذلك أجواء شديدة البرودة تستلزم استخدام وسائل التدفئة.

وحذر كادر التنبؤات بالموقع من هذه التقلبات الكبيرة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:53 PM

هذا هو الموعد المتوقع لأول حالة ماطرة على العاصمة في 2020

مع اندفاع كتلة باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
37,418

يُتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، مساء السبت ونهار يوم الأحد القادم، بأول احتمالية لتساقط الأمطار خلال العام الجديد 2020م، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الركامية، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من المطر.

ووفق موقع "طقس العرب"، أشارت آخر التوقعات الجوية إلى تأثر العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت باندفاع لكتلة هوائية باردة تتحرك من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، بما فيها العاصمة الرياض.

وأشار الموقع إلى تزامن ذلك مع وجود رطوبة مدارية تتدفق هي الأخرى نحو المنطقة من بحر العرب والخليج العربي، مما سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتشير التوقعات إلى نشوء للسحب الركامية الرعدية في سماء العاصمة الرياض ابتداءً من مساء السبت، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تترافق بالرعد وربما نشاط للرياح السطحية، وتستمر فرصة الأمطار حتى عصر يوم الأحد.

وفيما يخص درجات الحرارة، فستكون هناك تقلبات كبيرة وحادة، إذ يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير يوم الجمعة، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى حدود الـ30 درجة مئوية، "وهي أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بـ10 درجات مئوية" في حين تنخفض بشكل حاد نهار الأحد لتصبح العظمى 17 درجة مئوية فقط، وتنخفض أكثر ليلاً إلى 5 درجات مئوية، لتسود بذلك أجواء شديدة البرودة تستلزم استخدام وسائل التدفئة.

وحذر كادر التنبؤات بالموقع من هذه التقلبات الكبيرة على درجات الحرارة، والتي من شأنها أن ترفع نسب الإصابة بأمراض البرد والإنفلونزا خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة