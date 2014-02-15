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"الناتو" متفائل بحذر حيال الأزمة الأوكرانية لكن روسيا لم تُخفض التصعيد

"ستولتنبرج" أشار إلى جاهزية الحلف لمناقشة العلاقات مع موسكو

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض.

وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الناتو" متفائل بحذر حيال الأزمة الأوكرانية لكن روسيا لم تُخفض التصعيد
سبق

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض.

وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
04:44 PM

"الناتو" متفائل بحذر حيال الأزمة الأوكرانية لكن روسيا لم تُخفض التصعيد

"ستولتنبرج" أشار إلى جاهزية الحلف لمناقشة العلاقات مع موسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض.

وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.

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