أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض. وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز". وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.

"الناتو" متفائل بحذر حيال الأزمة الأوكرانية لكن روسيا لم تُخفض التصعيد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-15 أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض.



وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز".



وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 04:44 PM

"الناتو" متفائل بحذر حيال الأزمة الأوكرانية لكن روسيا لم تُخفض التصعيد "ستولتنبرج" أشار إلى جاهزية الحلف لمناقشة العلاقات مع موسكو





A A A





1 مشاركة

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الثلاثاء"، عن تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية والتوتر مع الجانب الروسي، لكن مع عدم وجود مؤشرات على خفض التصعيد على الأرض.



وقال "ستولتنبرج": "لم نر أي بوادر لتقليص التصعيد على الحدود الروسية مع أوكرانيا، وتحريك القوات الروسية لا يعتبر تخفيفًا حقيقيًا في التصعيد، وسنرصد ما يقومون به؛ وفقًا لـ"رويترز".



وبين أن الحلف جاهز لمناقشة العلاقات الروسية الأطلسية، دون أن يتنازل عن المبادئ الأساسية.