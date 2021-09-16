النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط"

أصدر مدير التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، قرارًا بتكليف مسعد بن فايز الرشيدي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة الحائط.

ويُعد الرشيدي من الكفاءات المتميزة المشهود لها بالإنجاز وحسن التعامل، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة؛ إذ تولى إدارة الإشراف التربوي بالمكتب، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية.

وعبّر الرشيدي عن شكره وتقديره لمدير التعليم بمنطقة حائل ولمساعديه، واعتزازه بهذه الثقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، ومتمنيًا أن تكون دافعًا له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط"
سبق

أصدر مدير التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، قرارًا بتكليف مسعد بن فايز الرشيدي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة الحائط.

ويُعد الرشيدي من الكفاءات المتميزة المشهود لها بالإنجاز وحسن التعامل، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة؛ إذ تولى إدارة الإشراف التربوي بالمكتب، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية.

وعبّر الرشيدي عن شكره وتقديره لمدير التعليم بمنطقة حائل ولمساعديه، واعتزازه بهذه الثقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، ومتمنيًا أن تكون دافعًا له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك والوطن.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:51 AM

"الرشيدي" مديرًا لمكتب تعليم "الحائط"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
231

أصدر مدير التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، قرارًا بتكليف مسعد بن فايز الرشيدي مديرًا لمكتب التعليم بمحافظة الحائط.

ويُعد الرشيدي من الكفاءات المتميزة المشهود لها بالإنجاز وحسن التعامل، ومن الكفاءات الإدارية والتعليمية المميزة؛ إذ تولى إدارة الإشراف التربوي بالمكتب، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية.

وعبّر الرشيدي عن شكره وتقديره لمدير التعليم بمنطقة حائل ولمساعديه، واعتزازه بهذه الثقة؛ سائلًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، ومتمنيًا أن تكون دافعًا له نحو المزيد من العطاء والجهد في خدمة المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة