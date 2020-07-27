أمطار غزيرة تهطل على الطائف لليوم الثالث على التوالي

سالت على إثرها عدد من الأودية

تصوير : ماجد عسيري: تشهد الطائف لليوم الثالث على التوالي، أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ حيث تهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.

وشهدت الأمطار أحياء محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وتركزت غزارة الأمطار وسط المحافظة، فيما سالت على إثرها العديد من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار مستمراً.

وكانت الجهات المعنية، قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر، نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.