النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية

بجامعة حائل بمشاركة ممثلين للجهات الحكومية والشركات الكبرى

دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية بنسخته الأولى الذي تستضيفه جامعة حائل، بمشاركة نخبة مختارة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات، إضافة إلى مقدمي الخدمات والمستثمرين المهتمين بتفعيل بيئة الابتكار التجاري في مناطق ومدن المملكة.

وينطلق الملتقى اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام؛ حيث سيعقد أكثر من 20 جلسة تفاعلية يقودها خبراء الابتكار التجاري، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المقترحة بين أطراف المنظومة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية
سبق

دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية بنسخته الأولى الذي تستضيفه جامعة حائل، بمشاركة نخبة مختارة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات، إضافة إلى مقدمي الخدمات والمستثمرين المهتمين بتفعيل بيئة الابتكار التجاري في مناطق ومدن المملكة.

وينطلق الملتقى اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام؛ حيث سيعقد أكثر من 20 جلسة تفاعلية يقودها خبراء الابتكار التجاري، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المقترحة بين أطراف المنظومة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
05:54 PM

"منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية

بجامعة حائل بمشاركة ممثلين للجهات الحكومية والشركات الكبرى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
160

دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ملتقى منظومة الابتكار التجاري الوطنية بنسخته الأولى الذي تستضيفه جامعة حائل، بمشاركة نخبة مختارة من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات، إضافة إلى مقدمي الخدمات والمستثمرين المهتمين بتفعيل بيئة الابتكار التجاري في مناطق ومدن المملكة.

وينطلق الملتقى اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام؛ حيث سيعقد أكثر من 20 جلسة تفاعلية يقودها خبراء الابتكار التجاري، وذلك بهدف بحث فرص التعاون المقترحة بين أطراف المنظومة.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على تقديم برامج تعزز المبادرة والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز العمل الريادي، كما تحرص على اكتشاف المنشآت الابتكارية لتقديم الدعم لها وإتاحة الفرص أمامها لربطها بالجهات الاستثمارية والممكّنة وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,630
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,746

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة