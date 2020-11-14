النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفريدي يشارك في تدريبات القادسية الجماعية.. لأول مرة

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الميدانية خلال فترة التوقف في معسكره المقام في الجبيل على فترتَيْن (صباحية ومسائية). وبدأ المران الصباحي عند الثامنة صباحًا، تركز على تمارين لياقية، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية.

وفي التمرين المسائي اجتمع المدير الفني للفريق يوسف المناعي مع اللاعبين، وخضع جميع اللاعبين لتمارين لياقية، تركزت على السرعات والرشاقة، والتوافق العضلي، والارتكازات مع المعد البدني.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد الفريدي في التمارين الجماعية لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق القدساوي.

القادسية أحمد الفريدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفريدي يشارك في تدريبات القادسية الجماعية.. لأول مرة
سبق

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الميدانية خلال فترة التوقف في معسكره المقام في الجبيل على فترتَيْن (صباحية ومسائية). وبدأ المران الصباحي عند الثامنة صباحًا، تركز على تمارين لياقية، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية.

وفي التمرين المسائي اجتمع المدير الفني للفريق يوسف المناعي مع اللاعبين، وخضع جميع اللاعبين لتمارين لياقية، تركزت على السرعات والرشاقة، والتوافق العضلي، والارتكازات مع المعد البدني.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد الفريدي في التمارين الجماعية لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق القدساوي.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
12:18 AM

الفريدي يشارك في تدريبات القادسية الجماعية.. لأول مرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
2
2,049

دشّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته الميدانية خلال فترة التوقف في معسكره المقام في الجبيل على فترتَيْن (صباحية ومسائية). وبدأ المران الصباحي عند الثامنة صباحًا، تركز على تمارين لياقية، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية.

وفي التمرين المسائي اجتمع المدير الفني للفريق يوسف المناعي مع اللاعبين، وخضع جميع اللاعبين لتمارين لياقية، تركزت على السرعات والرشاقة، والتوافق العضلي، والارتكازات مع المعد البدني.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب أحمد الفريدي في التمارين الجماعية لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق القدساوي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,024
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,247

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة