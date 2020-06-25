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ماليزيا: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود يجسد مدى الاهتمام بالمسلمين

أعلنت تأييدها له لأنه يحقق متطلبات الصحة العامة العالمية ويوافق مقاصد الشريعة

رحبت ماليزيا بقرار المملكة العربية السعودية إقامة مناسك حج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية الماليزيتين: ماليزيا تؤيد قرار حكومة المملكة كامل التأييد، حيث يجسد القرار مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزارة الحج والعمرة في المملكة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضمان أدائهم لمناسك الحج بسلامة وأمان؛ تبعاً لمتطلبات الصحة العامة العالمية، وتوافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغرّاء وهو "حفظ النفس".

فريضة الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماليزيا: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود يجسد مدى الاهتمام بالمسلمين
سبق

رحبت ماليزيا بقرار المملكة العربية السعودية إقامة مناسك حج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية الماليزيتين: ماليزيا تؤيد قرار حكومة المملكة كامل التأييد، حيث يجسد القرار مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزارة الحج والعمرة في المملكة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضمان أدائهم لمناسك الحج بسلامة وأمان؛ تبعاً لمتطلبات الصحة العامة العالمية، وتوافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغرّاء وهو "حفظ النفس".

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
01:30 PM

ماليزيا: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود يجسد مدى الاهتمام بالمسلمين

أعلنت تأييدها له لأنه يحقق متطلبات الصحة العامة العالمية ويوافق مقاصد الشريعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحبت ماليزيا بقرار المملكة العربية السعودية إقامة مناسك حج هذا العام 1441هـ بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من المسلمين المقيمين داخل المملكة.

وقال بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية الماليزيتين: ماليزيا تؤيد قرار حكومة المملكة كامل التأييد، حيث يجسد القرار مدى حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووزارة الحج والعمرة في المملكة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضمان أدائهم لمناسك الحج بسلامة وأمان؛ تبعاً لمتطلبات الصحة العامة العالمية، وتوافقاً لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الغرّاء وهو "حفظ النفس".

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