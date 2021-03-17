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فرع "البيئة" بالشرقية يزيل التشوّهات البصرية عن مرفأ دارين

نجح في إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف، أمس، مبادرة لإزالة التشوهات البصرية والنفايات من مرفأ دارين؛ ما أسفر عن إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة.

وقال مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري: المبادرة تهدف إلى إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية.

وأكّد أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمناً طويلاً، ويشكل وجودها في البحر تهديداً للكائنات البحرية.

ودعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، المهندس وليد الشويرد، الصيادين وعمال الصيد؛ إلى المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، مطالباً الجميع بالتعاون في عمليات إزالة التشوّهات البصرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرع "البيئة" بالشرقية يزيل التشوّهات البصرية عن مرفأ دارين
سبق

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف، أمس، مبادرة لإزالة التشوهات البصرية والنفايات من مرفأ دارين؛ ما أسفر عن إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة.

وقال مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري: المبادرة تهدف إلى إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية.

وأكّد أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمناً طويلاً، ويشكل وجودها في البحر تهديداً للكائنات البحرية.

ودعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، المهندس وليد الشويرد، الصيادين وعمال الصيد؛ إلى المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، مطالباً الجميع بالتعاون في عمليات إزالة التشوّهات البصرية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:01 PM

فرع "البيئة" بالشرقية يزيل التشوّهات البصرية عن مرفأ دارين

نجح في إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالقطيف، أمس، مبادرة لإزالة التشوهات البصرية والنفايات من مرفأ دارين؛ ما أسفر عن إزالة 20 طناً من الشباك وقطع البلاستيك المتناثرة.

وقال مدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري: المبادرة تهدف إلى إزالة النفايات، والمخلفات والأجسام البلاستيكية التي تؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية ونفوق الكائنات البحرية.

وأكّد أهمية التخلص من خيوط صيد الأسماك والشباك التي يستغرق تحللها زمناً طويلاً، ويشكل وجودها في البحر تهديداً للكائنات البحرية.

ودعا مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، المهندس وليد الشويرد، الصيادين وعمال الصيد؛ إلى المحافظة على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في وسط البحر أو رمي الشباك التالفة، مطالباً الجميع بالتعاون في عمليات إزالة التشوّهات البصرية.

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