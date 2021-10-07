مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11591.33 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال لـ 167 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 19.45 نقطة ليقفل عند مستوى 11591.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت السعودية، والأسماك، والتعاونية، والحمادي، والمواساة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، ووفره، وأسمنت حائل، وأسمنت ينبع، والإنماء طوكيو مارين الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.26% و 9.90%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، والأسماك، وأرامكو السعودية، الإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ونسيج والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 113.86 نقطة ليقفل عند مستوى 23564.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 370 ألف سهم تقاسمتها 1481 صفقة.