النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

الخريف: المنشآت الصغيرة ستكون أكبر المستفيدين من تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة

قال: المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة.. من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات الجيل الخامس

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة، سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين؛ لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.

وأوضح في كلمته خلال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة، واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.

وبيّن أنها بدأت مسيرة التحول بعدد من العوامل المهمة؛ حيث تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية التي ستستبدل الوظائف متدنية المهارة ويشغلها الموظفون غير السعوديين في الأغلب.

وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا، وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة تحتاج المملكة لتطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، وتوطين مقدمي التقنيات والخدمات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الخريف: المنشآت الصغيرة ستكون أكبر المستفيدين من تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة
سبق

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة، سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين؛ لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.

وأوضح في كلمته خلال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة، واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.

وبيّن أنها بدأت مسيرة التحول بعدد من العوامل المهمة؛ حيث تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية التي ستستبدل الوظائف متدنية المهارة ويشغلها الموظفون غير السعوديين في الأغلب.

وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا، وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة تحتاج المملكة لتطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، وتوطين مقدمي التقنيات والخدمات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
09:04 AM

الخريف: المنشآت الصغيرة ستكون أكبر المستفيدين من تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة

قال: المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة.. من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات الجيل الخامس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,630

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن تبني وتوطين الثورة الصناعية الرابعة، سيخدم كل قطاعات الصناعة والتعدين؛ لكن من المتوقع أن تكون المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر المستفيدين.

وأوضح في كلمته خلال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة أسست بنية تحتية رقمية متطورة، واستطاعت أن تكون من أولى الدول تطبيقًا لتقنيات اتصال الجيل الخامس.

وبيّن أنها بدأت مسيرة التحول بعدد من العوامل المهمة؛ حيث تمتلك تركيبة سكانية صغيرة في السن ومتعلمة ومتمرسة في التقنيات الحديثة؛ مما يساهم في جاهزيتها للابتكار والعمل في الوظائف النوعية التي ستستبدل الوظائف متدنية المهارة ويشغلها الموظفون غير السعوديين في الأغلب.

وأضاف أن المملكة تمتلك نظام حكومة رقمية متطورًا، وقد أسست عدة جهات لدعم مسيرة التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه لتعزيز الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة تحتاج المملكة لتطوير المنظومة البيئية من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتنمية القوى العاملة المحلية، وتشجيع البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الربط بين القطاعات الصناعية والأكاديمية والبحثية، وتوطين مقدمي التقنيات والخدمات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتمويل مشاريع التحول الرقمي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة