بالأسماء.. محافظ جدة يعتمد 368 مصلى وجامعاً لإقامة صلاة العيد

وجّه الجهات المعنية ببذل الجهد وجودة التهيئة لتسهيل الوصول لتلك المواقع

اعتمد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أسماء المصليات والجوامع التي ستقام بالمحافظة لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ وعددها ٣٦٨.

وفي هذا السياق، وجّه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية كلاً وفق اختصاصه ببذل الجهد وجودة التهيئة وتسهيل وصول المصلين لتلك المواقع، متمنياً لهم التوفيق والسداد بأداء مهامهم.

من جانبه، قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة ماجد شراحيلي شكره للمحافظ على دعمه المستمر وتوجيهاته لخدمة بيوت الله.