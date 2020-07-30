"ترامب" يعلن حالة الطوارئ في جزر فيرجن بسبب إعصار مداري محتمل

للسماح للأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية بتنسيق جميع جهود الإغاثة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء حالة الطوارئ في أراضي جزر فيرجن الأمريكية، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة في الإقليم بسبب الظروف الطارئة الناتجة من الإعصار المداري المحتمل التاسع بدءًا من 27 يوليو 2020.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أوضح أن الإعلان سيسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة لتدابير الطوارئ، وإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة.

كما يخول إعلان حالة الطوارئ في جزر فيرجن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات - حسب تقديرها - والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ.

وأكد البيت الأبيض أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة التي تقتصر على المساعدة الفيدرالية المباشرة، وتعويضات الرعاية الجماعية، بما في ذلك الإجلاء، ودعم المأوى، وذلك بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.