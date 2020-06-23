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"الإسكان" تنتهي من تطوير 3 مخططات بعسير لتوفير 2189 أرضاً سكنية

بعد تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان ثلاثة مخططات في منطقة عسير (ياسمين ظهران الجنوب، والعبير، وجوهرة محايل) توفر 2189 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 3.250.204 م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويوفر مخطط "جوهرة محايل" بمحافظة محايل عسير 1107 قطع سكنية، بمساحة تزيد على 1.7 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط "العبير" في محافظة المجاردة ويوفر 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع، أما مخطط "ياسمين ظهران الجنوب" فتزيد مساحته عن 766 ألف متر مربع، ويوفر 471 قطعة أرض سكنية.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، إضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

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"الإسكان" تنتهي من تطوير 3 مخططات بعسير لتوفير 2189 أرضاً سكنية
سبق

تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان ثلاثة مخططات في منطقة عسير (ياسمين ظهران الجنوب، والعبير، وجوهرة محايل) توفر 2189 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 3.250.204 م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويوفر مخطط "جوهرة محايل" بمحافظة محايل عسير 1107 قطع سكنية، بمساحة تزيد على 1.7 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط "العبير" في محافظة المجاردة ويوفر 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع، أما مخطط "ياسمين ظهران الجنوب" فتزيد مساحته عن 766 ألف متر مربع، ويوفر 471 قطعة أرض سكنية.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، إضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
07:54 PM

"الإسكان" تنتهي من تطوير 3 مخططات بعسير لتوفير 2189 أرضاً سكنية

بعد تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلّمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان ثلاثة مخططات في منطقة عسير (ياسمين ظهران الجنوب، والعبير، وجوهرة محايل) توفر 2189 قطعة أرض، بمساحة إجمالية تبلغ 3.250.204 م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويوفر مخطط "جوهرة محايل" بمحافظة محايل عسير 1107 قطع سكنية، بمساحة تزيد على 1.7 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط "العبير" في محافظة المجاردة ويوفر 611 قطعة أرض سكنية على مساحة 759 ألف متر مربع، أما مخطط "ياسمين ظهران الجنوب" فتزيد مساحته عن 766 ألف متر مربع، ويوفر 471 قطعة أرض سكنية.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها والبالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، إضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

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