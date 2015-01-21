النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً

حاكم الولاية: ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.

وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.

وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:18 AM

حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً

حاكم الولاية: ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
251

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.

وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة