واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.

وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.

حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-01-21 ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً. وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة. واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440 08:18 AM

حصيلة ضحايا انفجار أنبوب نفط المكسيك ترتفع .. 85 قتيلاً حاكم الولاية: ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج





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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في خط أنابيب للوقود بولاية هيدالجو بالمكسيك، إلى 85 قتيلاً.

وقال حاكم الولاية عمر فياض؛ إن ما لا يقل عن 72 شخصاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة.

واحترقت جثث عديد من الضحايا بشدة من جرّاء كرة النار التي أعقبت الحادث، ولم يكن بالإمكان التعرُّف على هويتهم على الفور.