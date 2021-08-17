وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-17 قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب. وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 07:27 PM

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة





A A A





0 مشاركة

قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".