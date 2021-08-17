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الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب

حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة

قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

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الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب
سبق

قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
07:27 PM

الجيش اليمني يقضي على 15 حوثياً في كمين غرب مأرب

حاولوا التسلل إلى أحد مواقعه المتقدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 15 متمرداً من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم (الثلاثاء)، في كمين محكم للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن الكمين نصب للحوثيين أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة للجيش الوطني في جبهة المشجح، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

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