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"الإسلامية" تكثف عملها التوعوي والإرشادي في جامع السيدة عائشة بـ"التنعيم"

دعاة وتوزيع كتيبات إرشادية ضمن خطة الوزارة لخدمة المعتمرين والزائرين

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أعمالها التوعوية والإرشادية في جامع السيدة عائشة في التنعيم بمكة المكرمة ضمن خطة الوزارة في موسم العمرة هذا العام 1441هـ، وذلك بتشغيل الكبينة الواقعة بجوار الجامع وذلك للإجابة على أسئلة المعتمرين والزوار من خلال الكبينة بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية عليهم باللغة العربية بالإضافة إلى ما يزيد على تسع لغات أخرى.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الوزارة تواصل العمل على توعية وإرشاد المعتمرين والزوار وتوزع الكتيبات الإسلامية في الفقه والسلوك ومن أبرزها كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بالإضافة إلى مطوية الدعاء من الكتاب والسنة وكتاب المنهاج وغيرها من الكتب والمطويات.

وأضاف بأن الفريق الدعوي في الجامع يقوم بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث يستمر العمل في الجامع ما يزيد عن ثماني عشرة ساعة يومياً ويستعين الدعاة في دروسهم وإجاباتهم بمترجمين لعدة لغات ليسهل التواصل مع المعتمرين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.


وبين الشيخ محسن الحارثي في ختام تصريحه أن هذه الجهود تأتي بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، وبمتابعة من معالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.


مكة المكرمة جامعة السيدة عائشة التنعيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد موسم العمرة

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"الإسلامية" تكثف عملها التوعوي والإرشادي في جامع السيدة عائشة بـ"التنعيم"
سبق

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أعمالها التوعوية والإرشادية في جامع السيدة عائشة في التنعيم بمكة المكرمة ضمن خطة الوزارة في موسم العمرة هذا العام 1441هـ، وذلك بتشغيل الكبينة الواقعة بجوار الجامع وذلك للإجابة على أسئلة المعتمرين والزوار من خلال الكبينة بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية عليهم باللغة العربية بالإضافة إلى ما يزيد على تسع لغات أخرى.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الوزارة تواصل العمل على توعية وإرشاد المعتمرين والزوار وتوزع الكتيبات الإسلامية في الفقه والسلوك ومن أبرزها كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بالإضافة إلى مطوية الدعاء من الكتاب والسنة وكتاب المنهاج وغيرها من الكتب والمطويات.

وأضاف بأن الفريق الدعوي في الجامع يقوم بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث يستمر العمل في الجامع ما يزيد عن ثماني عشرة ساعة يومياً ويستعين الدعاة في دروسهم وإجاباتهم بمترجمين لعدة لغات ليسهل التواصل مع المعتمرين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.


وبين الشيخ محسن الحارثي في ختام تصريحه أن هذه الجهود تأتي بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، وبمتابعة من معالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.


11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:28 PM

"الإسلامية" تكثف عملها التوعوي والإرشادي في جامع السيدة عائشة بـ"التنعيم"

دعاة وتوزيع كتيبات إرشادية ضمن خطة الوزارة لخدمة المعتمرين والزائرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة أعمالها التوعوية والإرشادية في جامع السيدة عائشة في التنعيم بمكة المكرمة ضمن خطة الوزارة في موسم العمرة هذا العام 1441هـ، وذلك بتشغيل الكبينة الواقعة بجوار الجامع وذلك للإجابة على أسئلة المعتمرين والزوار من خلال الكبينة بالإضافة إلى توزيع المطبوعات الإرشادية عليهم باللغة العربية بالإضافة إلى ما يزيد على تسع لغات أخرى.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الوزارة تواصل العمل على توعية وإرشاد المعتمرين والزوار وتوزع الكتيبات الإسلامية في الفقه والسلوك ومن أبرزها كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بالإضافة إلى مطوية الدعاء من الكتاب والسنة وكتاب المنهاج وغيرها من الكتب والمطويات.

وأضاف بأن الفريق الدعوي في الجامع يقوم بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حيث يستمر العمل في الجامع ما يزيد عن ثماني عشرة ساعة يومياً ويستعين الدعاة في دروسهم وإجاباتهم بمترجمين لعدة لغات ليسهل التواصل مع المعتمرين الذين لا يتحدثون اللغة العربية.


وبين الشيخ محسن الحارثي في ختام تصريحه أن هذه الجهود تأتي بتوجيه من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة، وبمتابعة من معالي نائبه الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد في ظل العناية بضيوف الرحمن والزائرين والحرص على أداء الرسالة المناطة بالوزارة لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.


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