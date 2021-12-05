احتفل مدير تلفزيون الدمام السابق حمد العساف بزواج ابنه "صالح" في إحدى قاعات الأفراح بحائل، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء.
"حمد العساف" يحتفل بزواج ابنه
احتفل مدير تلفزيون الدمام السابق حمد العساف بزواج ابنه "صالح" في إحدى قاعات الأفراح بحائل، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء.
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"حمد العساف" يحتفل بزواج ابنهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
10:43 AM
"حمد العساف" يحتفل بزواج ابنه
احتفل مدير تلفزيون الدمام السابق حمد العساف بزواج ابنه "صالح" في إحدى قاعات الأفراح بحائل، بحضور جمع غفير من الأقارب والأصدقاء.
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