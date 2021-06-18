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محكمة مصرية تعاقب موظفاً بمطار القاهرة لتصويره امرأة بشكل غير لائق

عاقبت محكمة مصرية موظفاً بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات؛ لإدانته بـ "انتهاك حرمة الحياة الخاصة لامرأة، وتصويرها صوراً ذات طبيعة جنسية".

المحكمة قررت أيضاً تغريم الموظف 20 ألف جنيه مصري (أي نحو 1277 دولاراً)، وصادرت الهاتف المستخدم في التصوير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الموظف إلى المحاكمة الجنائية قبل يومٍ واحدٍ من الحكم عليه، وأوضحت أنه "التقط صوراً خلسة لمواطن عفة امرأة ولغيرها بالطريقة ذاتها"، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال اليومين الماضيين.

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محكمة مصرية تعاقب موظفاً بمطار القاهرة لتصويره امرأة بشكل غير لائق
سبق

عاقبت محكمة مصرية موظفاً بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات؛ لإدانته بـ "انتهاك حرمة الحياة الخاصة لامرأة، وتصويرها صوراً ذات طبيعة جنسية".

المحكمة قررت أيضاً تغريم الموظف 20 ألف جنيه مصري (أي نحو 1277 دولاراً)، وصادرت الهاتف المستخدم في التصوير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الموظف إلى المحاكمة الجنائية قبل يومٍ واحدٍ من الحكم عليه، وأوضحت أنه "التقط صوراً خلسة لمواطن عفة امرأة ولغيرها بالطريقة ذاتها"، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال اليومين الماضيين.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:11 PM

محكمة مصرية تعاقب موظفاً بمطار القاهرة لتصويره امرأة بشكل غير لائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,574

عاقبت محكمة مصرية موظفاً بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات؛ لإدانته بـ "انتهاك حرمة الحياة الخاصة لامرأة، وتصويرها صوراً ذات طبيعة جنسية".

المحكمة قررت أيضاً تغريم الموظف 20 ألف جنيه مصري (أي نحو 1277 دولاراً)، وصادرت الهاتف المستخدم في التصوير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الموظف إلى المحاكمة الجنائية قبل يومٍ واحدٍ من الحكم عليه، وأوضحت أنه "التقط صوراً خلسة لمواطن عفة امرأة ولغيرها بالطريقة ذاتها"، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في مصر خلال اليومين الماضيين.

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