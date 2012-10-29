رحلة منتجع بالطائف تتحول لفاجعة غرق.. هنا القصة كاملة وكيف تدخلت الصحة

تم تحويل ذوَي الأربعة وخمسة أعوام لمستشفى الأطفال ليرقدا بالعناية المركزة

تحولت رحلة المنتجع لزوج وزوجته ألمًا وبكاء بعد أن رأى الوالدان ابنتيهما البالغتين أربعة وخمسة أعوام قد غرقتا بالمسبح وتم إخراجهما من المسبح وإسعافهما لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ومن ثم تم تحويلهما لمستشفى الأطفال لترقدا بالعناية المركزة .



وقال والد الطفلتين إن الفاجعة كادت أن تفطر قلبه بعد أن أيقظه صراخ زوجته عند رؤيتها لابنتيهما غريقتين بالمسبح، وما زاد ألمي حينها أنني لا أجيد السباحة لأحاول أخراجهما من المسبح الذي كدت أن أكون الضحية الثالثة له مع ابنتي ولكن استطعت إخراجهما بتدخل الجيران للمنتجع، بعد إجراء الإسعافات الأولية للطفلتين حتى عادتا للحياة وتم نقلهما بالإسعاف للمستشفى.



وأوضح مدير مستشفى الأطفال طارق الروقي أن الفرق الطبية بالمستشفى استقبلت الطفلتين وهما في حالة سيئة إثر استنشاقهما كمية كبير من الماء بعد سقوطهما في المسبح؛ حيث تم عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى استقرت حالتهما ومن ثم تم إدخالهما للعناية المركزة وبعد شفائهما تم خروجهما من المستشفى.



وشدد المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن غياب الرقابة على الأطفال بالمنتجعات التي يتوافر بها مسابح خطر كبير على حياة الأطفال؛ وهو ما يستدعي اليقظة الدائمة من خلال رقابة الأبوين والأسرة حتى لا يحدث فاجعة بالفقد أو الإصابة لا سمح الله، داعيًا أفراد المجتمع لمعرفة أساسيات الإسعافات الأولية حتى تكون بعد لطف الله سبباً في إنقاذ حياة أحدهم .



وقدم والد الطفلتين شكره لصحة الطائف ممثلة بمستشفى الأطفال، وكذلك شكر للشخصين اللذين باشرا الحالة في المنتجع شاكراً الله عز وجل على سلامتهما.