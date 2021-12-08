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"واعد" بأرامكو السعودية يخصص ما يزيد على 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة

خلال المحطة السادسة والأخيرة من جولة المركز لريادة الأعمال في مدينة مكة

خصّص مركز "واعد" لريادة الأعمال في أرامكو السعودية، ما يقارب سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، دعمًا لأربع شركات ناشئة في المحطة السادسة والأخيرة من جولة واعد لريادة الأعمال التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة أمس الأول.

واستقطبت الفعالية التي نُظمت بالشراكة مع شركة وادي مكة للاستثمار التابع لشركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، الشركات الناشئة السعودية القائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات، كالتجارة الإلكترونية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا التعليم.

ويرتفع إجمالي الدعم المالي الذي خصّصه مركز "واعد" لرواد الأعمال مع اختتام محطته الأخيرة من الجولة، منذ بداية جولته في سبتمبر وحتى ديسمبر إلى أكثر من ثلاثة وأربعين مليونًا وستمائة ألف ريال، مُقسمةً بين 28 رائد أعمال سعودي أهّلتهم شركاتهم الناشئة للانضمام لبرامج رأس المال الجريء والقروض وحاضنة الأعمال التي سيوفرها لهم المركز بعد تخطيهم آخر إجراءات الانضمام.

واعتبر المدير الإداري لمركز "واعد" المهندس فهد العيدي هذا الدعم حافزًا قويًا للشركات الناشئة التي شاركت في مختلف محطات الجولة، حيث شكّلت جولة "واعد" المنصة المثالية لعرض طموحات وأهداف الجيل الناشئ، والفرصة الأمثل لتوفير الدعم الاستثماري والريادي لأولئك الشباب بفتحها مجال التقديم لجميع رواد الأعمال الصاعدين وبحرصها على دعم أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا وتطورًا.

وشملت الفعالية إعلان المركز استثماره في إحدى شركات التقنية المالية بقيمة سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على شكل استثمار رأس مال جريء لتوفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول التمويل في مجال سلسلة الإمدادات، واستخدام الدعم الاستثماري المقدم لسد ثغرات التمويل لتلك الشركات التي يُمثل حجمها تحديًا للحصول على تصنيفات مخاطر الائتمان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على التدفقات النقدية.

وأعلن مركز "واعد" في محطة مكة عن تخصيص منحة أولية بقيمة خمس وسبعين ألف ريال للشركة الفائزة بالمركز الأول "سليتس"، الشركة التقنية التي تتيح لمتصفحي الإنترنت حفظ نتائج البحوث التي يقومون بها على الإنترنت وتنظيمها وسهولة مشاركتها في مجموعات منظمة تحت عنوان (URL) مواحد، ومنحة بقيمة خمسين ألف ريال سعودي لـ"راقبها"، المنصة الرقمية لحلول إنترنت الأشياء وتطبيقات تعزيز الكفاءة الرقمية، ومنحة أخيرة بقيمة خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لـ"نسيج ماركت"، منصة التجارة الإلكترونية لعرض وبيع الأعمال الفنية والحرف اليدوية المحلية.

يُذكر أنه منذ تأسيس المركز في عام 2011 ليصبح ذراع ريادة الأعمال لأرامكو السعودية، استثمر مركز واعد أكثر من أربعمائة مليون ريال على شكل استثمارات رأس مال جريء ومنح وقروض؛ بهدف تمكين رواد الأعمال السعوديين ومساعدتهم على قيادة مبادرات مبتكرة من شأنها أن تُعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واعد" بأرامكو السعودية يخصص ما يزيد على 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة
سبق

خصّص مركز "واعد" لريادة الأعمال في أرامكو السعودية، ما يقارب سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، دعمًا لأربع شركات ناشئة في المحطة السادسة والأخيرة من جولة واعد لريادة الأعمال التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة أمس الأول.

واستقطبت الفعالية التي نُظمت بالشراكة مع شركة وادي مكة للاستثمار التابع لشركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، الشركات الناشئة السعودية القائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات، كالتجارة الإلكترونية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا التعليم.

ويرتفع إجمالي الدعم المالي الذي خصّصه مركز "واعد" لرواد الأعمال مع اختتام محطته الأخيرة من الجولة، منذ بداية جولته في سبتمبر وحتى ديسمبر إلى أكثر من ثلاثة وأربعين مليونًا وستمائة ألف ريال، مُقسمةً بين 28 رائد أعمال سعودي أهّلتهم شركاتهم الناشئة للانضمام لبرامج رأس المال الجريء والقروض وحاضنة الأعمال التي سيوفرها لهم المركز بعد تخطيهم آخر إجراءات الانضمام.

واعتبر المدير الإداري لمركز "واعد" المهندس فهد العيدي هذا الدعم حافزًا قويًا للشركات الناشئة التي شاركت في مختلف محطات الجولة، حيث شكّلت جولة "واعد" المنصة المثالية لعرض طموحات وأهداف الجيل الناشئ، والفرصة الأمثل لتوفير الدعم الاستثماري والريادي لأولئك الشباب بفتحها مجال التقديم لجميع رواد الأعمال الصاعدين وبحرصها على دعم أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا وتطورًا.

وشملت الفعالية إعلان المركز استثماره في إحدى شركات التقنية المالية بقيمة سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على شكل استثمار رأس مال جريء لتوفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول التمويل في مجال سلسلة الإمدادات، واستخدام الدعم الاستثماري المقدم لسد ثغرات التمويل لتلك الشركات التي يُمثل حجمها تحديًا للحصول على تصنيفات مخاطر الائتمان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على التدفقات النقدية.

وأعلن مركز "واعد" في محطة مكة عن تخصيص منحة أولية بقيمة خمس وسبعين ألف ريال للشركة الفائزة بالمركز الأول "سليتس"، الشركة التقنية التي تتيح لمتصفحي الإنترنت حفظ نتائج البحوث التي يقومون بها على الإنترنت وتنظيمها وسهولة مشاركتها في مجموعات منظمة تحت عنوان (URL) مواحد، ومنحة بقيمة خمسين ألف ريال سعودي لـ"راقبها"، المنصة الرقمية لحلول إنترنت الأشياء وتطبيقات تعزيز الكفاءة الرقمية، ومنحة أخيرة بقيمة خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لـ"نسيج ماركت"، منصة التجارة الإلكترونية لعرض وبيع الأعمال الفنية والحرف اليدوية المحلية.

يُذكر أنه منذ تأسيس المركز في عام 2011 ليصبح ذراع ريادة الأعمال لأرامكو السعودية، استثمر مركز واعد أكثر من أربعمائة مليون ريال على شكل استثمارات رأس مال جريء ومنح وقروض؛ بهدف تمكين رواد الأعمال السعوديين ومساعدتهم على قيادة مبادرات مبتكرة من شأنها أن تُعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:44 PM

"واعد" بأرامكو السعودية يخصص ما يزيد على 7 ملايين ريال لـ4 شركات ناشئة

خلال المحطة السادسة والأخيرة من جولة المركز لريادة الأعمال في مدينة مكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خصّص مركز "واعد" لريادة الأعمال في أرامكو السعودية، ما يقارب سبعة ملايين وستمائة وخمسين ألف ريال، دعمًا لأربع شركات ناشئة في المحطة السادسة والأخيرة من جولة واعد لريادة الأعمال التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة أمس الأول.

واستقطبت الفعالية التي نُظمت بالشراكة مع شركة وادي مكة للاستثمار التابع لشركة وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، الشركات الناشئة السعودية القائمة على التكنولوجيا في مختلف المجالات، كالتجارة الإلكترونية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا التعليم.

ويرتفع إجمالي الدعم المالي الذي خصّصه مركز "واعد" لرواد الأعمال مع اختتام محطته الأخيرة من الجولة، منذ بداية جولته في سبتمبر وحتى ديسمبر إلى أكثر من ثلاثة وأربعين مليونًا وستمائة ألف ريال، مُقسمةً بين 28 رائد أعمال سعودي أهّلتهم شركاتهم الناشئة للانضمام لبرامج رأس المال الجريء والقروض وحاضنة الأعمال التي سيوفرها لهم المركز بعد تخطيهم آخر إجراءات الانضمام.

واعتبر المدير الإداري لمركز "واعد" المهندس فهد العيدي هذا الدعم حافزًا قويًا للشركات الناشئة التي شاركت في مختلف محطات الجولة، حيث شكّلت جولة "واعد" المنصة المثالية لعرض طموحات وأهداف الجيل الناشئ، والفرصة الأمثل لتوفير الدعم الاستثماري والريادي لأولئك الشباب بفتحها مجال التقديم لجميع رواد الأعمال الصاعدين وبحرصها على دعم أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا وتطورًا.

وشملت الفعالية إعلان المركز استثماره في إحدى شركات التقنية المالية بقيمة سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال على شكل استثمار رأس مال جريء لتوفير الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول التمويل في مجال سلسلة الإمدادات، واستخدام الدعم الاستثماري المقدم لسد ثغرات التمويل لتلك الشركات التي يُمثل حجمها تحديًا للحصول على تصنيفات مخاطر الائتمان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على التدفقات النقدية.

وأعلن مركز "واعد" في محطة مكة عن تخصيص منحة أولية بقيمة خمس وسبعين ألف ريال للشركة الفائزة بالمركز الأول "سليتس"، الشركة التقنية التي تتيح لمتصفحي الإنترنت حفظ نتائج البحوث التي يقومون بها على الإنترنت وتنظيمها وسهولة مشاركتها في مجموعات منظمة تحت عنوان (URL) مواحد، ومنحة بقيمة خمسين ألف ريال سعودي لـ"راقبها"، المنصة الرقمية لحلول إنترنت الأشياء وتطبيقات تعزيز الكفاءة الرقمية، ومنحة أخيرة بقيمة خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لـ"نسيج ماركت"، منصة التجارة الإلكترونية لعرض وبيع الأعمال الفنية والحرف اليدوية المحلية.

يُذكر أنه منذ تأسيس المركز في عام 2011 ليصبح ذراع ريادة الأعمال لأرامكو السعودية، استثمر مركز واعد أكثر من أربعمائة مليون ريال على شكل استثمارات رأس مال جريء ومنح وقروض؛ بهدف تمكين رواد الأعمال السعوديين ومساعدتهم على قيادة مبادرات مبتكرة من شأنها أن تُعزز التنوع الاقتصادي في المملكة.

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