النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا "معرض القمة"

العامر: مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع في بناء الوطن

أثارت فعالية "بناء صورة مكة" إعجاب الكثيرين من مرتادي وزوار معرض القمة، الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة؛ وذلك بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وعبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن شكره لأمين العاصمة المقدسة على رعايته وتدشينه معرض القمة، ووضع أول لبنة لـ"بناء صورة مكة"، موضحًا أن هذا الركن هو أحد أهم أركان "معرض القمة" التفاعلية الذي يشارك فيه الزائر ببناء صورة بانورامية لمدينة مكة المكرمة الحديثة، يتوسطها الحرم المكي الشريف، وهو عبارة عن مربعات صغيرة مرقمة تسلسليًّا مكملة لبعضها؛ وذلك لرسم صورة أحب البقاع إلى الله "مكة المكرمة".

وأكد "العامر" أن مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم في بناء هذا الوطن بهمة سعودية، لن تنكسر -بإذن الله-. مقدمًا شكره للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا "معرض القمة"
سبق

أثارت فعالية "بناء صورة مكة" إعجاب الكثيرين من مرتادي وزوار معرض القمة، الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة؛ وذلك بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وعبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن شكره لأمين العاصمة المقدسة على رعايته وتدشينه معرض القمة، ووضع أول لبنة لـ"بناء صورة مكة"، موضحًا أن هذا الركن هو أحد أهم أركان "معرض القمة" التفاعلية الذي يشارك فيه الزائر ببناء صورة بانورامية لمدينة مكة المكرمة الحديثة، يتوسطها الحرم المكي الشريف، وهو عبارة عن مربعات صغيرة مرقمة تسلسليًّا مكملة لبعضها؛ وذلك لرسم صورة أحب البقاع إلى الله "مكة المكرمة".

وأكد "العامر" أن مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم في بناء هذا الوطن بهمة سعودية، لن تنكسر -بإذن الله-. مقدمًا شكره للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
11:49 PM

شارك في بناء صورة بانورامية لمدينة مكة الحديثة.. هنا "معرض القمة"

العامر: مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع في بناء الوطن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
265

أثارت فعالية "بناء صورة مكة" إعجاب الكثيرين من مرتادي وزوار معرض القمة، الذي تنظمه جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة؛ وذلك بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التسعين على يد المغفور له -بإذن الله- الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وعبّر المدير العام للجمعية منصور العامر عن شكره لأمين العاصمة المقدسة على رعايته وتدشينه معرض القمة، ووضع أول لبنة لـ"بناء صورة مكة"، موضحًا أن هذا الركن هو أحد أهم أركان "معرض القمة" التفاعلية الذي يشارك فيه الزائر ببناء صورة بانورامية لمدينة مكة المكرمة الحديثة، يتوسطها الحرم المكي الشريف، وهو عبارة عن مربعات صغيرة مرقمة تسلسليًّا مكملة لبعضها؛ وذلك لرسم صورة أحب البقاع إلى الله "مكة المكرمة".

وأكد "العامر" أن مثل هذه الفعاليات تجسِّد مشاركة وتفاعل أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وفئاتهم في بناء هذا الوطن بهمة سعودية، لن تنكسر -بإذن الله-. مقدمًا شكره للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,537
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,152

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة